McDonald's izgubil boj za Big Mac, v Evropi to ime ni več zaščiteno

Big Mac, ime legendarnega McDonald'sovega burgerja, v Evropski uniji ni več zaščitena blagovna znamka in jo lahko uporablja kdorkoli.

V boju Davida proti Goljatu je irska veriga s hitro hrano Supermac's dosegla prelomno zmago: evropska agencija za intelektualno lastnino (EUIPO) je razveljavila zaščito blagovne znamke Big Mac, ki jo je v EU registriral McDonald's. Z drugimi besedami: ime Big Mac lahko zdaj v EU uporablja katerokoli podjetje (tudi McDonald's), pojasnjuje Reuters.

Celotno zadevo je pravzaprav sprožil McDonald's. Multinacionalka je namreč z argumentom, da je ime Big Mac njihova zaščitena blagovna znamka, blokiralo širitev irske verige s hitro hrano Supermac's v druge države EU. Supermac's se je pritožil na EUIPO, tam pa so pred kratkim razsodili, da je McDonald'sovo početje nedopustno, in jim odvzeli registracijo Big Maca na območju EU.

Supermac's, majhna irska veriga, ki je premagala veliki McDonald's

"Izjemno veseli smo, da smo dosegli zmago," je lastnik Supermac'sa Pat McDonagh izjavil za Reuters, "gre za veliko poslovno zmago, ki je ustavila nasilništvo velikih podjetij, ki kopičijo registracije blagovnih znamk, ne da bi jih uporabljali."

V EUIPO so namreč registracijo Big Maca preklicali s pojasnilom, da McDonald'su ni uspelo v zadostni meri dokazati uporabe tega imena za prodajo v EU. McDonald's se na odločitev agencije do zdaj še ni odzval, še vedno pa lahko vloži pritožbo.

McDonald's je sicer znan po tem, da se brez milosti poda na sodišče, če ime kakšnega podjetja ali izdelka spominja na katero od njihovih znamk, dodaja Reuters. Leta 1993 so na primer nekemu zobozdravniku v New Yorku preprečili, da bi svojo ordinacijo poimenoval McDental, leta 2016 pa so singapurskemu podjetju preprečili, da bi v EU registriralo znamko MacCoffee. Med redkimi, ki jim je v boju z McDonald'som uspelo, je ob irskem Supermac'su še malezijska veriga McCurry, ki si je pravice za uporabo tega imena priborila po osmih letih sodnih postopkov.

