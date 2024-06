McDonald's brez pojasnila ukinja nov način naročanja

Veriga restavracij s hitro hrano McDonald's z julijem ukinja pilotni projekt naročanja obrokov s pomočjo umetne inteligence. Preizkus učinkovitosti do določene mere avtomatiziranega naročanja je približno dve leti potekal na več kot sto lokacijah. Razlog, zakaj so se v podjetju odločili za ukinitev projekta, ni znan.

McDonald's bo v več kot sto restavracijah v Združenih državah Amerike sisteme za avtomatizirano naročanje hrane, ki so se zanašali na umetno inteligenco, začel odstranjevati julija letos. Sistem je bil sicer namenjen izključno naročanju iz avtomobilov (Drive Thru oziroma Drive In).

To so s sedeža podjetja v Chicagu franšizam, kjer je potekal pilotni projekt, sporočili konec prejšnjega tedna, je poročal medij Restaurant Business, ki se sklicuje na pridobljeno kopijo e-poštnega sporočila, v katerem je McDonald's oznanil spremembo.

McDonald's je pilotni projekt preizkušanja umetne inteligence pri oddaji naročil sicer prvič prikazal junija 2021, oktobra 2021 pa je z ameriškim tehnološkim velikanom IBM sklenil strateško partnerstvo za razvoj na umetni inteligenci temelječe tehnologije za avtomatsko sprejemanje naročil.

Dogovor med McDonald's in IBM je med drugim obsegal prodajo McDonald'sovega podjetja McD Tech Labs, ki je razvijalo tehnologijo za prepoznavanje izgovorjenih naročil, družbi IBM.

McDonald's ni edina velika veriga restavracij s hitro hrano, ki v umetni inteligenci ne vidijo le prihodnosti naročanja, temveč tudi prihodnost upravljanja številnih pomembnih vidikov delovanja restavracij. Foto: Shutterstock

Ob razkritju, da se iz restavracij McDonald's vsaj za zdaj poslavlja naročanje hrane z uporabo umetne inteligence, so za Restaurant Business in več drugih medijev iz podjetja sporočili, da se bodo o prihodnji vlogi umetne inteligence v njihovem poslovnem modelu odločili do konca tega leta. Jasnega razloga za ukinitev pilotnega projekta sicer niso navedli.

Umetna inteligenca v vsak hamburger?

McDonald's sicer še zdaleč ni edina velika veriga restavracij s hitro hrano, ki v umetni inteligenci ne vidijo le prihodnosti naročanja, temveč tudi prihodnost upravljanja številnih pomembnih vidikov delovanja restavracij, na primer logistike.

Da bodo v prihodnje izrazito delali na integraciji umetne inteligence, so letos spomladi tako že napovedali v Yum! Brands, krovni družbi svetovno znanih restavracij s hitro hrano, kot so Pizza Hut, KFC in Taco Bell.

Umetno inteligenco pri sprejemanju naročil od voznikov uporabljajo tudi nekatere druge znane institucije, znane po hamburgerjih in krompirčku, kot sta Wendy's in Carl's Jr., pa tudi picerije verige Domino's.