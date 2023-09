Avstrijci na nogah: kancler revnim svetoval, naj otroci jedo v McDonald'su

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski kancler Karl Nehammer je postal tarča kritik, ko se je pojavil posnetek, v katerem svetuje revnim staršem, naj otroke hranijo z burgerji in krompirčkom iz McDonald'sa. Posnetek je sicer nastal že poleti, kancler pa svojih besed ne obžaluje.

Kancler je julija ob robu dogodka Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) blizu Salzburga pred polno mizo hrane in pijače kritiziral revščino v državi in medijsko obravnavo otroške lakote. Zmotilo ga je namreč poročanje medijev, da otroci ne dobijo toplih obrokov, so ta teden poročali avstrijski mediji.

"Veste, kaj je najcenejši topel obrok v Avstriji? Ni zdrav, je pa poceni," vpraša Nehammer zbrane. "Hamburger v McDonald'su, 1,40 evra. Če zraven kupim še krompirček, 3,50 evra. In zdaj nekdo res trdi, da živimo v državi, kjer si starši ne morejo privoščiti tega obroka za svojega otroka?" je dodal.

Kritičen je bil tudi do revnih. "Če nimam dovolj denarja, bi delal več," je komentiral.

Pri opozicijskih socialdemokratih SPÖ so kritični do izjav kanclerja. "V posnetku vidimo kanclerja, ki ljudi zaničuje zaradi nečesa, za kar je sam odgovoren," je dejal vodja SPÖ Andreas Babler. Avstrija si po njegovem mnenju zasluži kanclerja, ki spoštuje ljudi in ki jih ne obsoja pri "plači 23 tisoč evrov mesečno ob vinu in siru".

Pri stranki Neos pa so opozorili, da ne gre le za topel, ampak tudi zdrav obrok za otroke. Kritični pa so bili tudi pri svobodnjakih (FPÖ), češ da je Nehammer popolnoma brez empatije.

Karitas: Nekateri očitno nimajo občutka za realne razmere

Predsednik avstrijske Karitas Michael Landau pa je opozoril, da nekateri očitno nimajo občutka za realne razmere. "Kdor reče, da v Avstriji nihče ne strada ali ga zebe, nima pojma o resničnosti ljudi," je dejal.

McDonald's in Burger King izkoristila kanclerjevo izjavo za promocijo

Na viralni posnetek se je odzval tudi največji konkurent McDonald'sa, Burger King. Objavil je namreč promocijsko akcijo, v okviru katere ob nakupu enega burgerja drugega podarijo, poleg pa so zapisali "od kralja do kanclerja". Na objavi na družbenih omrežjih so akcijo pospremili z vabilom kanclerju: "Zdravo, Karl, ti pa že dolgo nisi bil pri Burger Kingu. Kakšna neverjetna cena!"

Kljub kritikam Nehammer svojih besed ne obžaluje

Nehammer je sicer na družbenem omrežju X objavil odziv na posnetek, a se ni opravičil. "Zagovarjam dejstvo, da je treba uspešnost nagraditi, in dejstvo, da so starši dolžni skrbeti za svoje otroke," je dejal. "Kdor govori o tem, da v Avstriji ni toplega obroka za otroke, postavlja to državo v slabo luč," je še poudaril.