Avstrija in Italija o vprašanju migracij: "Sistem je zatajil"

Eno osrednjih vprašanj v pogovorih premierke Meloni in avstrijskega kanclerja, ki je bil danes na delovnem obisku v Rimu, je bilo po pričakovanjih vprašanje azila in migracij.

"Delimo isto linijo, isto vizijo, česar sem zelo vesela. Obe državi trpita zaradi močnega migracijskega pritiska in želita več sodelovati, da bi ta problem obvladali," je dejala Meloni.

Giorgia Meloni Foto: Guliver Image

"Skupaj smo se na evropski ravni zavzemali za spremembo paradigme pri varovanju naših zunanjih meja," je še dejala po pogovorih z Nehammerjem. Zdaj je čas, da to "konstruktivno sodelovanje" nadaljujemo na junijskem vrhu EU, je dodala.

Po prepričanju avstrijskega kanclerja je azilni sistem v Evropi "zatajil". "Italija in Avstrija morata zgraditi resnično močno zavezništvo v boju proti nezakonitim migracijam, proti organiziranemu kriminalu in tihotapcem ljudi, ki izkoriščajo trpljenje ljudi za svoj dobiček. To vprašanje nam je že uspelo vrniti na dnevni red EU," je dejal Nehammer.

"Potrebujemo podporo vseh držav, ki so še posebej obremenjene z vprašanjem migracij, kot je Italija. Pritisk na naše meje se mora ustaviti," je še poudaril kancler.

Karl Nehammer Foto: Reuters

Meloni in Nehammer sta govorila tudi o prihodnjih izzivih in pripravljenosti EU nanje, med drugim na področju ekonomskega upravljanja in javnofinančnih pravil. Predlog reforme na tem področju je prejšnji teden predstavila Evropska komisija.

"Pandemija in ruska agresija proti Ukrajini sta spremenili scenarij in to je treba upoštevati, ko določamo nova pravila pakta stabilnosti," je dejala Meloni. Glede predloga reforme Evropske komisije je sicer mnenja, da ne gre zanemariti naložb za zeleni prehod v Evropi.

Sosednji državi želita sodelovati tudi pri vprašanju energetske varnosti. Italije je že sprejela pomembne korake za zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina in želi med drugim na področju zelenega vodika spodbuditi sodelovanje s severnoafriškimi državami. Pri tem je pomembno vprašanje izgradnje plinovodov, je menil Nehammer, še poroča APA.