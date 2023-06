Golob na prvem uradnem obisku na Dunaju

Premier Robert Golob in avstrijski kancler Karl Nehammer se bosta pogovarjala tudi o Zahodnem Balkanu, sodelovanju na področju energetike in vojni v Ukrajini.

Premier Robert Golob in avstrijski kancler Karl Nehammer se bosta pogovarjala tudi o Zahodnem Balkanu, sodelovanju na področju energetike in vojni v Ukrajini. Foto: Bojan Puhek

Premier Robert Golob bo danes na prvem uradnem obisku v Avstriji, kjer se bo sešel z avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem in predsednikom parlamenta Wolfgangom Sobotko. V ospredju pogovorov na Dunaju bodo položaj slovenske manjšine v Avstriji, dvostranski odnosi, energetika, prihodnost schengna, vojna v Ukrajini in Zahodni Balkan.

Golob in Nehammer bosta posebno pozornost namenila vprašanjem, pomembnim za položaj in razvoj slovenske narodne skupnosti v Avstriji. O tem je Golob spregovoril že pretekli teden s predstavniki manjšine ter jim zagotovil podporo Slovenije pri prizadevanjih za ureditev njihovih pravic na podlagi 7. člena avstrijske državne pogodbe.

Predstavniki manjšine so na srečanju opozorili na problematiko dvojezičnega sodstva ter na negativne posledice začasnega nadzora, ki ga na meji s Slovenijo od vrhunca begunske krize leta 2015 izvaja Avstrija.

Bo Avstrija ukinila začasni nadzor na meji?

Slovenija ob sklicevanju na sodbo Sodišča EU iz leta 2021, da podaljševanje nadzora na meji zaradi iste grožnje ni skladno s pravom EU, pričakuje, da bo Avstrija izvajanje začasnega nadzora na meji ukinila.

V ospredju pogovorov Goloba in Nehammerja bodo tudi Zahodni Balkan, sodelovanje na področju energetike in teme junijskega vrha EU, med drugim vojna v Ukrajini.

Odnosi med Slovenijo in Avstrijo so prijateljski in dobri. Med drugim državi sodelujeta v kulturi, znanosti in umetnosti ter v mednarodnih organizacijah. Avstrija je tudi ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije.