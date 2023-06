Lovec na tartufe: Nisem mogel verjeti svojim očem

Lazzari je dejal, da česa takšnega še ni videl v 50 letih, odkar se ukvarja z iskanjem tartufov. "Nisem mogel verjeti svojim očem. Toda zaslug si ne lastim sam, temveč si priznanje zasluži moj šestletni lovski pes Pepe," je dodal.

Gre za enega največjih doslej najdenih tartufov. Po podatkih Guinnessove knjige rekordov so največji tartuf doslej prav tako našli v osrednji Italiji, in sicer leta 2014, tehtal pa je 1.890 gramov. Kasneje je bil na dražbi v New Yorku prodan za nekaj več kot 60 tisoč ameriških dolarjev.

Lazzari je gigantski črni tartuf našel v gozdu blizu mesteca Citta di Castello v osrednji Italiji, ki je eno od glavnih središč za italijanske nabiralce tartufov − ta dejavnost je bila leta 2021 uvrščena na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.

V Italiji deluje mreža več kot 70 tisoč nabiralcev tartufov, imenovanih "tartufai", ki jim pri iskanju pomagajo posebej usposobljeni lovski psi.

Črni tartufi so sicer v osrednji in južni Italiji razmeroma pogosti, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Po ocenah strokovnjakov cena za kilogram letos znaša približno 500 evrov. Redkejši in dražji od črnih pa so beli tartufi, ki pogosto dosegajo vrtoglave cene. Te se letos gibljejo pri približno 3.500 evrih za kilogram, večje bele tartufe pa na dražbah večkrat prodajo tudi za več deset tisoč evrov.