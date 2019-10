Sezoni belih tartufov letos kaže odlično, cene do 2.500 evrov na kilogram

Beli tartufi, na prvi pogled neugledne gomoljike, so ena najbolj cenjenih in najdražjih sestavin v kulinariki. Po naslednjem mlaju se začenja vrhunec sezone, takrat namreč najbolj "poženejo".

Sezona belega tartufa, najbolj cenjenega med temi dišečimi gomoljikami, se je uradno začela 15. septembra, njen vrhunec pa bo novembra. Natančneje po 28. oktobru, ko bo naslednja prazna luna oziroma mlaj. Takrat namreč tartufi najbolj rastejo, nam je pojasnil eden najbolj znanih slovenskih trgovcev s tartufi Miran Bencetić, lastnik podjetja Fogy Tartufi.

"Letošnji sezoni belih tartufov do zdaj kaže odlično, bolje ne bi moglo biti. Dežja je bilo ravno prav," je povedal Bencetić in dodal, da odlična sezona ne pomeni nujno, da je tartufov ogromno. "Ko jih pride na trg veliko, cena pade, in to se bo letos zgodilo okoli prvega novembra, po prazni luni," je pojasnil.

Beli tartufi so letos predvsem zelo kakovostni, aromatični, je poudaril, in to zahtevne kupce najbolj zanima.

Cene se trenutno vrtijo od 2.000 do 2.500 evrov na kilogram, pri večjih primerkih pa cena na gram lahko še občutno zraste, rekordni velikani se prodajajo po astronomskih zneskih.

Kilogram in pol težek rekorder

"A velikanov letos še ni bilo, običajno se pojavijo novembra," je še povedal Bencetić, ki se je sicer leta 2015 z italijanskima podjetjema Centro tartufi Molise in Appeninno food zapisal v Guinessovo knjigo rekordov kot lastnik največjega belega tartufa na svetu. Velikan je imel dober kilogram in pol, našli pa so ga v Apeninih blizu Bologne.

Najbolj znani so iz Piemonta in Istre, a rastejo tudi drugje

Beli tartufi, ki jih sicer povezujemo predvsem z Istro in italijansko deželo Piemont, so namreč razširjeni tudi drugod, po besedah Bencetića so jih med drugim našli že tako rekoč po celotnem Balkanu od BiH, Srbije in Črne gore do Bolgarije. Nedvomno pa so se z njihovo promocijo do zdaj najbolj znašli prav v Piemontu in hrvaški Istri, ki v svetu slovita kot destinaciji za tartufe. V Sloveniji nam besede o tem, da te prestižne gomoljike rastejo tudi pri nas, (še) ni uspelo razširiti v svet.

