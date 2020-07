Ljubljana zadišala po Pomurju #foto #video

Na Pogačarjevem trgu so se danes predstavili številni pomurski ponudniki dobrot in storitev. Predstaviti turistično plat velikokrat pozabljene regije je bil glavni namen organizatorjev, ki s svojim projektom skušajo pokazati, da se tudi na severo-vzhodnem koncu Slovenije da marsikaj doživeti.

''Bujta repa'', ''langaš'', dober ''špricer'' in kultna gibanica so bile le peščica dobrot, ki so jih lahko že od jutranjih ur okušali prebivalci prestolnice. Poleg dobre jedače in pijače ni manjkalo niti glasbe, predstavili so se pevci iz Turnišča s folkloro, zaigrali in zaplesali so tradicionalna plesa Sotiš in Šamarjanko. Gomilički degaši so zaigrali na ljudska glasbila in harmoniko, v popoldanskih urah pa so nastopili še rogisti iz Križevcev pri Ljutomeru.

Med obiskovalci tudi politiki

Predvsem kulinarična plat dogodka je poskrbela za mnoge nasmejane obraze, ki so polnih želodcev in osveženi rujne kapljice z veseljem izvedeli kaj več o krajih, za katere prej niso niti vedeli, da obstajajo.

Z langašem, jedjo iz kvašenega testa, ki so jo celotno dopoldne pripravljali gostinci iz še enih Križevcev, a tokrat Goričkih, sta se okrepčala tudi Dejan Židan in Lojze Petrle, slednji pa je navzoče pozabaval s svojimi orglicami. Nad preprosto jedjo je bil navdušen tudi Tomaž Mihelič, Marlenna, član zasedbe Sestre, ki se ni branil jedi pojesti kar po ''domače'' z obilico česna.

Z leve proti desni: Dejan Židan, Simon Balažic in Lojze Petrle

Z obiskom in potekom celotnega dogodka je bil zadovoljen tudi Simon Balažic, eden izmed glavnih organizatorjev projekta. ''Ideja je prikazati Pomurje kot dopustniško destinacijo, še posebej v času krize, ki jo trenutno doživljamo. Občine in turistični ponudniki iz obeh bregov Mure se danes tukaj predstavljajo, še posebej pa me veseli, da so nas v prestolnici sprejeli z odprtimi rokami," je dejal Balažic.

Med pomurci ne gre brez dobrega vina

Poskrbljeno je bilo za spoštovanje predpisov ob epidemiji

Kljub očitnim težavam pri izpeljavi takšnih dogodkov, se je dobro prijel. Organizatorji so bili skozi celotne priprave v stiku z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, njihove predloge in usmeritve pa so skušali udejstvovati kar se da disciplinirano.

''Razkužila, maske, obvestila in ostali ukrepi predlagani s strani NIJZ so bili popolnoma korektni. Mi smo se jih držali po najboljših močeh, tako da je tudi v tem pogledu dogodek uspešen,'' je pojasnil Balažic.

Kraljica pomurske kulinarike

Doda še, da ta dogodek ni muha enodnevnica ampak dolgoročen projekt. ''Ključno je, da naše manjše in velike ponudnike povežemo, vsi si lahko pomagajo zadovoljiti apetite domačih in seveda tudi tujih turistov,"' je še poudaril Balažic in se v luči uspešnega dne, ob tem še zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi pomurske ''invazije'' Ljubljane, predvsem Pomurski turistični zvezi.