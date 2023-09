Ljubljana je ta hip svetovno središče mladih sommelierjev: kaj pravijo o naših vinih?

Tekmovanje sommelierjev, starih do 27 let, že od leta 2007 organizira mednarodno združenje Chaîne des Rôtisseurs, ki povezuje ljubitelje gastronomije po vsem svetu, obenem pa promovira kulinarične poklice in mlade priteguje v ta posel. Del teh prizadevanj je prav tekmovanje mladih sommelierjev, ki ga letos gosti Ljubljana.

Sommelier je izurjen in izobražen vinski poznavalec, ki običajno dela v vrhunskih restavracijah in tam skrbi za vse vidike strežbe vina ter spajanje vina s hrano.

"Govorimo, da Slovenija postaja pomembna enogastronomska regija, a je to že zdaj"

"Da smo prava lokacija za to tekmovanje, je dokazal odziv članov združenja, ki so v Slovenijo prišli januarja in se takrat nemudoma odločili, da bo tekmovanje tukaj," je povedal Seku M. Condé, predsednik slovenske veje združenja Chaîne des Rôtisseurs, "zagotovili smo jim, da bomo priredili najboljše tekmovanje do zdaj in že po prvem dnevu, ki so ga tekmovalci in vodje tekmovanja preživeli tukaj, lahko trdim, da se bo to tudi uresničilo. Pogosto govorimo, da Slovenija postaja pomembna enogastronomska regija, toda prepričan sem, da je to že zdaj. Z marsičem se lahko pohvalimo in čas je, da spremenimo to miselnost, saj smo vrhunski in odzivi iz sveta to dokazujejo."

Seku M. Condé je predsedovanje slovenske veje združenja Chaîne des Rôtisseurs prevzel pred štirimi leti. Foto: Bojan Puhek

Če želiš neko vino spoznati, ga moraš poskusiti, to pa te dni počne 14 tekmovalcev (med njimi žal ni slovenskega), ki se bodo konec tedna pomerili za naziv najboljšega. Kosili in večerjali bodo v vrsti vrhunskih slovenskih restavracij, tam seveda pokušali slovenska vina, odpeljali pa jih bodo tudi v Vipavsko dolino, da bi bolje spoznali tamkajšnja vina.

Kakšni so prvi vtisi o slovenskem vinu?

"Vsa slovenska vina, ki smo jih do zdaj poskusili, so bila sijajna, imajo neverjetno aromatiko, tudi zrela vina imajo izjemno svežino in izrazitost," nam je povedal Eric Palmer, tekmovalec iz Združenih držav Amerike. Melino Soulavie, predstavnico Velike Britanije, je medtem najbolj navdušila zgodba o špricerju, "izvirnem spritzu", ki smo ga Slovenci pili, še preden je svet obsedel trend spritzev.

Tekmovalci prihajajo z vsega sveta in so že zdaj priznani vinski svetovalci v vrhunskih restavracijah. Foto: Bojan Puhek

Kljub mladosti so vsi tekmovalci že zelo cenjeni poznavalci vin in delajo v vrhunskih restavracijah. "Ko spremljamo tekmovalce prejšnjih generacij, ugotavljamo, da zelo uspešno nadaljujejo kariero v tem poslu," je pomen tekmovanja poudarila Marie Jones, predsednica tekmovanja in podpredsednica mednarodnega združenja Chaîne des Rôtisseurs, ki bo v soboto ob velikem finalu tekmovanja doniralo tudi finančna sredstva za pomoč po poplavah v Sloveniji.

Veliki finale bo odprt za javnost

Tekmovalci se bodo po spoznavanju Slovenije v petek pomerili med seboj, tekmovanje obsega tako pisni kot ustni izpit poznavanja vina, preizkus v strežbi vina in slepo degustacijo oziroma prepoznavanje vin. V soboto sledi veliki finale, v katerem se bodo pomerili najboljši trije, ta del tekmovanja bo odprt tudi za javnost in si ga lahko v dopoldanskih urah ogledate v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu.

Marie Jones, predsednica tekmovanja in podpredsednica mednarodnega združenja Chaîne des Rôtisseurs Foto: Bojan Puhek

V sodniškem odboru bo tudi naš vrhunski poznavalec vina, dvakratni najboljši sommelier Slovenije Gašper Čarman, vodil pa ga bo Salvatore Castano, eden najbolj priznanih sommelierjev v Evropi.

"Slovenija je nedvomno del svetovnega vinskega zemljevida"

Castano je povedal, da so v Londonu, kjer živi, slovenska vina zelo prepoznavna in pomemben igralec na trgu. "Mislim, da je Slovenija na odlični poti in je nedvomno del svetovnega vinskega zemljevida," je poudaril, o tekmovanju pa povedal: "Ta izkušnja je za mlade sommelierje neprecenljiva, z njo dobiš tako prepoznavnost kot izjemno znanje. Dandanes, ko nam v sommelierstvu primanjkuje usposobljenega kadra in se mlade generacije ne želijo ukvarjati s tem, so ti mladi tekmovalci toliko bolj hvalevredni."

