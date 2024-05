Kam 8. junija? Na Winefest v Portorož.

Vsi ljubitelji dobrih vin in enkratnega dogajanja so 8. junija vabljeni na dogajanje v park hotela Kempinski Palace Portorož.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Vsi vinoljubci so vabljeni na izjemno vinsko doživetje, ki bo popeljalo obiskovalce na nepozabno raziskovanje vrhunskih slovenskih vin.

V sodelovanju s podjetjem Koželj – Hišo Dobrih Vin se bodo tako predstavili vinogradniki iz celotne Slovenije: Verus, Šteyer, Kristančič, Movia, Benedetič, Guerila, Batič, Lavrenčič, Erzetič. Prav tako se bo okušalo tudi znane žgane pijače. Iz Italije prihaja Nonino in iz Hrvaške Rossi.

Medtem ko bodo sommelierji in vinski strokovnjaki delili svoje znanje o vinogradništvu in umetnosti pridelave vin ter degustacije, bodo lahko obiskovalci sprostili svoje brbončice z vrhunskimi vini in se prepustili raznolikim okusom ter aromam. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, za katere bodo na dogodku pripravljene animacija in različne aktivnosti.

Vstopnice na dogodek so na razpolago na platformi Eventim. Vstopnica vključuje dva kupona za vino in vodo Cana Royal Water. Dodatne kupone za več degustacij bo mogoče kupiti na dogodku, pri vinarjih pa lahko ugotovite, katera vina spadajo v posamezne kuponske vrednosti.

Ne zamudite priložnosti, da se poglobite v svet vrhunskih vin in kulinarike ter si zagotovite mesto na najprestižnejšem vinskem dogodku v mestu!

Kje: Park pred hotelom Kempinski Palace Portorož Kdaj: 8. junij 2024, od 15.00 do 22.00 Ekipa Kempinski Palace Portorož & Koželj vas pričakuje na Vinskem festivalu Winefest!

Vinski dogodek Winefest bo le eden izmed številnih dogodkov, ki jih pripravlja ekipa hotela Kempinski Palace Porotrož to poletje. Otvoritev dogodkov bo 31. maja z ekskluzivno večerjo na terasi petega nadstropja ob pogledu na sončni zahod, nato pa se bo dogajanje nadaljevalo z Winefest festivalom, številnimi zabavami na bazenu Pool Party, z jesenskim obdobjem pa prihajajo na svoj račun pivoljubci – v park hotela ob vikendih prihaja Oktoberfest!

Foto: Kempinski Palace Portorož

Za popolnoma brezskrbno doživetje na dogodku vam priporočamo rezervacijo nastanitev v hotelu Kempinski Palace Portorož. Za rezervacije nastanitve lahko preverite možnosti neposredno na spletni strani najprestižnejšega slovenskega hotela: https://www.kempinski.com/en/palace-portoroz ali kontaktirate hotel na +386 5 692 7000 ali reservations.portoroz@kempinski.com.

Naročnik oglasnega sporočila je HOTEL PALACE PORTOROŽ D. O. O.