Kuharski tečaji za turiste: eden najboljših v Evropi je na slovenski kmetiji

Spoznavanje novih krajev prek krožnika je nedvomno priljubljen način oddiha, vse več turistov se želi z novo destinacijo seznaniti prek tamkajšnje značilne hrane. Nekateri to počnejo izključno v gostilnah in restavracijah, drugi se želijo tudi sami naučiti pripraviti kakšno jed.

Kulinarični tečaji in delavnice za turiste so zato vse bolj razširjena dejavnost tudi pri nas - in eden od ponudnikov je pritegnil pozornost britanskega časopisa The Guardian.

Barjansko posestvo med najboljšimi v Evropi

V izbor najboljših kulinaričnih tečajev v podeželskih nastanitvah po Evropi so uvrstili tudi tiste, ki se jih je mogoče udeležiti na posestvu Trnulja v Črni vasi na Ljubljanskem barju.

Trnulja se je do zdaj že uveljavila kot ena najzanimivejših kulinaričnih destinacij v okolici Ljubljane, predvsem pa so ponosni na svojo strogo ekološko naravnanost, ki jo uveljavljajo tako v kuhinji kot v turističnih nastanitvah, ki jih ponujajo. Tudi na kulinaričnih delavnicah so zato v ospredju ekološke sestavine, nekatere z njihove kmetije, nekatere z drugih, prav tako ekoloških.

Foto: Nina Vogrin

Ob barjanski Trnulji so se v Guardianov izbor uvrstili še penzion Finca Las Encinas in razpršeni hotel Las Chimeneas v Andaluziji, penzion Vaxholms na istoimenskem otoku v stockholmskem arhipelagu, posestvo Fattoria Barbialla Nuova v Toskani, penzion Maison Cimes v francoskih Alpah, hotel Casa Mae v portugalski pokrajini Algarve, turistična kmetija Ca’ de Memi v italijanski deželi Veneto, oljkarska kmetija Eumelia na grškem polotoku Peloponez in kmetija Macalla na irskem otoku Clare.

