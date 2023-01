Kuharica razkrila skrivnost – tako si doma pripravite McDonald'sovo pito

Domača različica McDonald'sove jabolčne pite naj bi bila bolj zdrava, saj vsebuje deset sestavin manj in so v njej samo polnovredna živila.

Avstralska ljubiteljska kuharica je razkrila, kako lahko doma sami pripravite priljubljeno McDonald'sovo jabolčno pito in pri tem uporabite samo štiri sestavine, za katere porabite manj kot deset evrov. Za pripravo pite potrebujete konzervirana jabolka, cimet, cimetov sladkor in listnato testo.

Ko so ljudje videli rezultate domače priprave te priljubljene slaščice, so bili presenečeni, saj je bila pita videti kot izvirnik iz znane prehranske verige.

Kuharica je fotografijo svojega izdelka delila v skupini na Facebooku. Za izdelavo je uporabila dve čajni žlički cimeta in pločevinko že pripravljenih dušenih jabolk, nato pa je odmrznjeno plast listnatega testa razdelila na štiri enake dele in na vsakega dala žlico jabolčne zmesi. Pri tem je opozorila, da mora biti nadeva na listnatem testu ravno prav, niti preveč niti premalo, saj ga je treba prepogniti.

Nato je pite posula s cimetovim sladkorjem, kar je po njenih besedah ustvarilo lep učinek mehurčkastega peciva. Zatem je pripravljene pite na segretem olju ocvrla na obeh straneh.

Kot je dodala, je domača različica McDonald'sove jabolčne pite bolj zdrava, saj vsebuje deset sestavin manj in so v njej samo polnovredna živila, poroča DailyMail.

Nekateri ljudje so bili nad končnim rezultatom presenečeni in so kuharico pohvalili, češ da so doma narejene pite videti zelo dobro in in da ji je uspel zelo dober poskus posnemanja izvirnih McDonald'sovih pit.

