Kako lahko življenjske navade vplivajo na vašo težo?

Vsi si želimo živeti dolgo, zdravo in srečno življenje. A v iskanju tega pogosto ubiramo bližnjice, ki jih nato plačujemo s svojim zdravjem in počutjem. Ob pomanjkanju časa posegamo še po nezdravih razvadah in opuščamo gibanje, kar se slej ko prej začne odražati na našem telesu in s pomanjkanjem energije. Nezadovoljstvo z lastnim telesom vpliva na naše splošno počutje in samozavest. Vam to zveni znano?

Danes mnogi živimo stresno življenje, hitimo od ene obveznosti k drugi, pri tem pa nam zmanjkuje časa zase in za naše počutje. V dobi interneta je informacij o zdravem načinu življenja in predlaganih nasvetov, "kako živeti" toliko, da je težko izbrati takšne, ki nam ustrezajo. Najdemo na primer vrsto bolj ali manj zahtevnih korakov, ki nas pripeljejo do želenega življenja. Resnica pa je, da lahko le z nekaj prilagoditvami razvijemo zdrave navade, ki nam bodo pomagale, da zaživimo bolj zdravo, izpopolnjujoče in produktivno življenje.

Enostaven način, da vnesete zdrave navade v svoje življenje, je ta, da se prijavite v enega najuspešnejših programov pri nas, ki ga že devetič zapored s strokovno ekipo odpira priznana slovenska trenerka Patricia Pangeršič. Na enostaven in pregleden način vam pomaga vpeljati zdrave navade, pri čemer program ne zahteva veliko časa ali prevelikega odrekanja, cena pa je trenutno akcijska – 27,90 evra. Vključuje najpomembnejše pristope, ki vam pomagajo, da postopoma začnete spreminjati svoje prehranjevalne vzorce in v vsakdan vpeljete telesno aktivnost. Program je preizkusilo že več kot 45 tisoč Slovenk in številnim je že izboljšal kakovost življenja.

Fit Akademija 9 vam na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje:



Do 30. januarja imate možnost, da se po akcijski ceni pridružite Fit Akademiji, ki jo je pripravila uspešna osebna fitnes trenerka Patricia Pangeršič v sodelovanju s priznanimi in izkušenimi vaditelji. z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni in napredni različici, ki si jih posamezniki prilagodijo glede na svoje potrebe, čas in zmožnosti,

z vadbo core workout, ki je namenjena krepitvi trebušnih mišic, izboljšanju telesne drže in preprečuje bolečine v križu,

s plesno vadbo, treningi joge in pilatesa, ki pomagajo do popolne sprostitve,

s knjižico Fit meseca, ki služi spremljanju napredka,

z 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo z vključenimi nakupovalnimi seznami,

z dostopom do motivacijske skupine, ki je dodatna spodbuda na vaši poti vnašanja zdravih navad. Patricia Pangeršič 30. januarja začenja že 9. Fit Akademijo, ki prinaša najbolj izpopolnjen program do zdaj. Z dobrim načrtom prehranjevanja, ob katerem nimate občutka, da se morate odpovedati stvarem, ki jih obožujete, pestro izbiro treningov, kjer vedno najdete nekaj, kar vam ustreza, in s popolno podporo strokovnjakov in motivacijske skupine je pot do želenega cilja veliko lažja. Pridružite se zadovoljnim uporabnicam in izkoristite akcijsko ceno prijave.





Redna telesna aktivnost je pot do zdravja, mladosti in dobrega počutja

Pomaga uravnavati telesno težo, ohranja zdravje kosti, mišic in sklepov ter zmanjšuje tveganja za razvoj nekaterih bolezni. Številni strokovnjaki priporočajo vsaj 30-minutno telesno aktivnost dnevno. Pri tem ni treba, da je aktivnost najbolj mučna izkušnja dneva – že polurna hoja v naravi lahko naredi čudeže za vaše počutje. Dopolnite jo s hojo po stopnicah v službi, namesto da se odpeljete z dvigalom, ali z eno izmed vodenih vadb, ki vam je všeč. Pomembno je, da najdete vadbo, v kateri uživate, ne nekaj, kar vam predstavlja prehudo preizkušnjo.

Strokovnjakinje so za Fit Akademijo sestavile program treningov, ki mu lahko sledi vsaka, ne glede na čas, ki ga ima na voljo, in morebitno izkušenost.

V Fit Akademiji 9 je izbira treningov tako raznolika, da vsak lahko najde sebi ustreznega, poleg tega ga prilagodi svojim ciljem, zmožnostim in času, ki ga ima na voljo.

Uravnotežena prehrana vas bo nasitila in vam dala energijo

Ob nenehnem pomanjkanju časa se lahko zgodi, da posegamo po hitrih prigrizkih, ki ne le da naše telo upočasnijo, pač pa ne vsebujejo nobenih telesu in zdravju potrebnih hranil. Prepogosto uživanje takšne hrane vodi v pridobivanje telesne teže, utrujenost in slabo počutje.

Patricia Pangeršič v Fit Akdamiji 9 predlaga 80 zdravih in okusnih receptov, ki vsebujejo le enostavne sestavine s priporočljivimi porcijami in nič prehranskih dodatkov. Jedi so hitro pripravljene in številne dozdajšnje udeleženke Fit Akademije so nad njimi navdušene. Zraven prejmete nakupovalne sezname, ki prihranijo čas za brskanje med izdelki, udeleženke Fit Akademij pa poročajo tudi o tem, da so z nakupovalnimi seznami prihranile tudi kakšen evro.

Prednosti Fit Akademije 9: Podpora strokovnjakov in drugih udeleženk je pomemben element akademije. Spletni program, ki se lahko izvaja kjerkoli in kadarkoli. Prilagojene vadbe, ki vam bodo pomagale doseči individualne cilje. Osnovni treningi ne zahtevajo dodatne opreme, pri naprednih boste potrebovali dve ročni uteži in elastiko. Sestavljeni recepti in nakupovalni seznami vam prihranijo čas in tudi nekaj evrov. Cena Fit Akademije je 27,90 evra, dobite pa program, vreden 670 evrov, ter podporo in motivacijo ob izvajanju. Plačilo je enkratno, program pa je vaš za vedno.





Izkušnje udeleženk preteklih Fit Akademij najdete na fit-akademija.si, Facebooku in Instagramu. Naj vas navdihnejo fotografije prej/potem, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo.