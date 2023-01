"Odločila sem se, da spremenim svoje življenje"

"Življenje se je obrnilo točno tako, kot si želim." "Nimam več bolečin v hrbtu, izgubljam centimetre, telo se oblikuje. In srečna sem." "Dobila sem zagon in novo motivacijo." "Samo odločiti se moraš in rezultati so tu!" "Nad izgubo sem zelo navdušena, še mož je rekel, kako zelo se pozna." To je le nekaj izkušenj zadovoljnih udeleženk programa Fit Akademija , ki je presegel vsa njihova pričakovanja. Poleg želene spremembe postave imajo več energije in se počutijo veliko bolje. Četudi se nekatere v program prijavijo z nezaupanjem, je večina že po enomesečnem sodelovanju popolnoma navdušena nad njim. Takrat namreč že lahko vidijo prve rezultate svojega dela na sebi, ti pa jih le še bolj motivirajo, da vztrajajo naprej.

Drugačen od drugih programov za preoblikovanje telesa

Udeleženke preteklih Fit Akademij navdušujejo preglednost programa, treningi, ki so prilagojeni glede na potrebe in želje posameznikov, preprosti zdravi recepti, ki vsebujejo enostavne sestavine in nič prehranskih dodatkov, poleg dobijo nakupovalni seznam, ki prihrani precej časa. Poleg vsega pa je celoten program zasnovan na način, da mu lahko sledijo tudi prezaposlene ženske. Vse vsebine so razdeljene po praktičnih sklopih z jasnimi navodili, intenzivnost in količino treningov pa zlahka prilagodite glede na svoj čas.

Program prinaša uspeh tudi, če se držite le prehrane ali le treningov. A za doseganje optimalnih rezultatov, je najboljša kombinacija obojega. Primeren je za vsakogar, saj se ga zlahka prilagodi posameznikovi zmogljivosti. Podrobna navodila vas naučijo, kako jedilnik prilagoditi, da boste najlažje zasledovali svoj cilj.

Marsikatera je pred tem preizkusila že kakšen drug program, a ker ni prinašal rezultatov, ga je tudi kmalu opustila. Prevečkrat je ta od njih zahteval preveliko spremembo načina življenja, poleg tega so bile veliko bolj izčrpane zaradi novih strogih režimov.

Prednost Fit Akadamije 9 je, da ne zahteva veliko časa ali prevelikega odrekanja. Kljub temu na več načinov pomaga postopoma vnašati spremembe v življenje: z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni in napredni različici, ki si jih posamezniki prilagodijo glede na svoje potrebe in zmožnosti,

z vadbo core workout, ki je namenjena krepitvi trebušnih mišic, izboljšanju telesne drže in preprečuje bolečine v križu,

s plesno vadbo, treningi joge in pilatesa,

s knjižico Fit meseca, ki služi spremljanju napredka,

z 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo z vključenimi nakupovalnimi seznami,

z dostopom do motivacijske skupine, ki je dodatna spodbuda na poti do cilja. Vadbeni program Fit Akademija je pripravila uspešna osebna fitnes trenerka Patricia Pangeršič v sodelovanju s priznanimi in izkušenimi vaditelji. Patricia Pangeršič 30. januarja začenja že 9. Fit Akademijo, ki prinaša najbolj izpopolnjen program do zdaj. Poleg strokovno vodenih treningov in zdravih receptov s prijavo dobite tudi celostno podporo na svoji poti do lepe postave in dobrega počutja. Z dobrim načrtom prehranjevanja, ob katerem nimate občutka, da se morate odpovedati stvarem, ki jih obožujete, pestro izbiro treningov, kjer vedno najdete nekaj, kar vam ustreza, in s popolno podporo strokovnjakov in motivacijske skupine je pot do želenega cilja veliko lažja. Pridružite se zadovoljnim uporabnicam in izkoristite akcijsko ceno prijave - 27,90 evra.





Treningi so sestavljeni tako, da jim lahko sledi čisto vsaka udeleženka, ne glede na telesno pripravljenost in dozdajšnje izkušnje.

Vsaka lahko doseže zavidljivo postavo in ob tem izboljša svoje počutje

Fit Akademija si je z uspešnimi zgodbami udeleženk prislužila precejšen ugled med Slovenkami. Ne le da so preoblikovale svoje telo, shujšale ali pridobile mišično maso, imele so tudi veliko več energije. Idejna vodja programa Patricia Pangeršič je prepričana, da lahko preobrazbo doseže čisto vsaka, kar potrjuje tudi več kot 45 tisoč uporabnikov, ki so uspešno dokončali pretekle akademije.

S Fit Akademijo so udeleženke spremembe opazile že po 30 dneh aktivnega sodelovanja v programu – kilogrami so kopneli, telo je začelo pridobivati lepšo obliko, počutje je bilo neprimerljivo boljše. Zaradi uspešnih rezultatov jih ni malo, ki s Patricio Pangeršič ostajajo pri nadaljnjih akademijah.

Rezultati, ki so vidni že po 30 dneh, vam bodo dali dodaten zagon in spodbudo. Foto: Thinkstock

Zmagovalka zadnje Fit Akademije je v enem mesecu izgubila več kot osem kilogramov

Vse udeleženke Fit Akademije, ki so se pripravljene javno izpostaviti s fotografijami prej/potem, se potegujejo za glavno denarno nagrado, 500 evrov. Ni pa to pogoj za prijavo v akademijo. Za lastno "evidenco" in dodatno spodbudo pa Patricia Pangeršič priporoča fotografiranje prej/potem vsaki, ki se prijavi.

Zmagovalka Fit Akademije 8 je v manj kot mesecu dni obseg telesa zmanjšala za kar 49 centimetrov, izgubila pa je 8,2 kilograma. Pridobljeni rezultati so najboljša motivacija za naprej.

Preverite nekaj izkušenj udeleženk Fit Akademije:

Še več izkušenj udeleženk preteklih Fit Akademij najdete na fit-akademija.si/zacetek/fa9, Facebooku in Instagramu. Naj vas navdihnejo fotografije prej/potem, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo.

Prednosti Fit Akademije 9: Podpora strokovnjakov in drugih udeleženk je pomemben element akademije. Spletno usposabljanje, ki se lahko izvaja kjerkoli in kadarkoli. Prilagojene vadbe, ki vam bodo pomagale doseči individualne cilje. Osnovni treningi ne zahtevajo dodatne opreme, pri naprednih boste potrebovali dve ročni uteži in elastiko. Sestavljeni recepti in nakupovalni seznami vam prihranijo čas in tudi nekaj evrov. Cena Fit Akademije je 27,90 evra, dobite pa program, vreden 670 evrov, ter podporo in motivacijo ob izvajanju. Plačilo je enkratno, program pa je vaš za vedno.