Odprte so prijave na enega najbolj uspešnih programov preoblikovanja telesa pri nas

Začetek novega leta je odličen čas za nov začetek. Lepa postava in zdrav slog življenja se velikokrat znajdeta na vrhu seznama novoletnih zaobljub. A če je ta cilj prezahtevno zastavljen, obstaja velika verjetnost, da ga boste do začetka februarja že pozabili in opustili. Če torej spadate med tiste, ki si letos (znova) želijo lepše postave in boljšega počutja, potem je morda čas, da se prijavite v program, ki vam bo pomagal ta cilj doseči.

Sprememba načina življenja je tista, ki prinaša spremembe na telesu in počutju. Foto: Shutterstock

V želji po oblikah teles, ki nas pozdravljajo iz ženskih revij, smo pripravljene poseči po pripravkih in dietah, ki obljubljajo "čudeže". Ob tem pa pozabljamo, da brez lastnega truda, tudi teh "čudežev" ne bo. Na spletu je mogoče najti najrazličnejše treninge in recepte zdrave prehrane, zato je lahko težka naloga izbrati tistega, ki res daje želene rezultate.

Program, ki vsebuje preverjene korake do rezultatov Patricia Pangeršič 30. januarja začenja že 9. Fit Akademijo, ki prinaša najbolj izpopolnjen program doslej. Poleg strokovno vodenih treningov in zdravih receptov s prijavo dobite tudi celostno podporo na svoji poti do lepe postave in dobrega počutja. Fit Akademija vključuje preverjene vadbene programe, vsakodnevno motivacijo ter zdravo prehranjevanje z vključenimi recepti in nakupovalnimi seznami. To je program, ki z vloženim trudom zagotavlja rezultate. Ustvarite zdrave rutine in preoblikujte svoje telo s preverjenim programom, ki ga priporoča že več kot 45 tisoč dozdajšnjih udeleženk, ki so uspešno dosegle želeno preobrazbo. Tukaj preverite nekaj njihovih priporočil. Rezultat Fit Akademije 9 ni le postava, po kateri že dolgo hrepenite, ampak vam bo pomagala tudi pri dosegi osebnih ciljev. Začnite s Fit Akademijo in si zagotovite neomejen dostop do najučinkovitejših metod za preoblikovanje telesa.

Za dosego cilja sta potrebna osredotočenost in jasen načrt

Preoblikovanje telesa ali izguba teže nikakor ni enostavna naloga. To ve vsak, ki je že kdaj poskušal izgubiti kak kilogram. Veliko ljudi se namreč loti preoblikovanja telesa na način, ki zahteva spremembo življenjskega sloga in veliko odrekanja, brez jasnega načrta. Drastične spremembe že res prinesejo želene rezultate, a ko se vrnete na stare življenjske navade, se sčasoma vrnejo tudi izgubljeni kilogrami.

Če vam pri doseganju cilju manjka osredotočenosti, usmeritve in podpore, lahko precej hitro pozabite na svoj primarni cilj. S to mislijo je bila ustvarjena tudi Fit Akademija 9 – torej, ustvariti okolje, kjer je vsak udeleženec deležen celostne podpore in motivacije ter obdan s pozitivno energijo in osredotočen na cilj. Imeti ljudi, ki vas podpirajo, je še kako pomembno. Čeprav so prijatelji in družina, ki vas bodrijo in vam pomagajo pri zdravih odločitvah, ključni, je morda najbolj koristna oseba, ki jo lahko najdete pri sledenju omenjenega cilja, profesionalni trener.

S prijavo v Fit Akademijo boste skozi preverjene načine osredotočeni na postopno vzpostavitev zdravega načina življenja, urejene prehrane in treningov. Rezultat rutine v vašem življenju bo čudovita postava, samozavest in odlično počutje v svojem telesu.

Skupaj s trenerji boste v Fit Akademiji 9 trenirali, kuhali, se pogovarjali, motivirali in še mnogo več. Lepše oblikovano telo in boljše počutje pa boste opazili že po 30 dneh. Pestra izbira treningov različnih težavnosti bo poskrbela, da boste trening vedno znova opravili z veseljem. Z okusnimi in hitro pripravljenimi recepti boste osvojili zdrav način prehranjevanja ter se z lahkoto odpovedali škodljivi prehrani.

Fit Akademija 9 je lahko odskočna deska v najboljše leto vašega življenja.

S prijavo v Fit Akadamijo 9 dobite: Najbolj popularne vodene treninge v osnovni ali napredni različici.

Vadbo "Core workout", ki je namenjena okrepitvi trebušnih mišic, izboljšanju telesne drže in preprečuje bolečine v križu.

Plesno vadbo, pri kateri se prepletajo krepilne vaje ter preprosti plesni koraki.

Treninge joge in pilatesa, ki vam bodo pomagali pri povezavi s svojim telesom in ga učvrstili.

Knjižico Fit meseca, ki bo pomagala pri spremljanju napredka.

80 zdravih in okusnih receptov za zajtrk, malico, kosilo in večerjo.

Nakupovalni seznam z enostavnimi sestavinami, ki prihrani veliko časa in tudi kakšen evro.

Dostop do motivacijske skupine, kjer izkušnje med seboj delijo udeleženke tokratne Fit Akademije, ki se med seboj spodbujajo. Fit Akademija 9 se začne 30. januarja. Lahko pa program opravite tudi kadarkoli kasneje. Skupna vrednost celotnega programa je vredna 670,00 evra. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in je vaš za vedno. Začnite s Fit Akademijo in se pridružite 45 tisoč zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje.





Svoje novoletne cilje je mogoče doseči kar v udobju svojega doma. Foto: Shutterstock

Rutina je torej najpomembnejši cilj za 2023

Če ste v novo leto vstopili odločeni, da izgubite nekaj kilogramov ali preoblikujete svojo postavo, pri tem pa zaživite bolj zdravo in samozavestno življenje, ste s prijavo na Fit Akadamijo 9 korak bližje zastavljenemu cilju. Strokovnjakinje, ki so program zastavile, vam pomagajo zmanjšati ovire, ki vam preprečujejo doseganje zdrave telesne teže. Fit Akadamija 9 vam ne bo dala le napotkov za prehrano in vadbo, pač pa boste imeli podporo pri vseh vzponih in padcih na svoji poti. Namesto da se mučite sami s strogimi dietami ali prezahtevnimi treningi, izkoristite prednosti sodelovanja v Fit Akademiji, ki jo priporočajo številne zadovoljne Slovenke.

Dobra novica je, da je program narejen po meri zaposlenih žensk, ki jim tempo življenja dopušča malo časa zase. Zasnovana je namreč na način, da lahko tudi najbolj zaposlene brez težav spremenijo svoje navade in nov stil življenja vnesejo v svoj zapolnjeni urnik. Vse vsebine so razdeljene po praktičnih sklopih, med katerimi se je enostavno znajti, navodila pa so praktična in jasna. Treninge lahko po intenzivnosti in času prilagajate glede na počutje, energijo in čas, ki je na voljo. Poleg tega pa pripravljeni nakupovalni seznami prihranijo veliko dragocenega časa.

Že več kot 45 tisoč osebam je Fit Akademija pomagala izboljšati življenje, spremeniti postavo in prehranske navade.