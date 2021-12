Katero je naj slovensko pecivo?

Oglasno sporočilo

Žirija, ki so jo sestavljali kraljica peke z drožmi Polona Klančnik, priznan etnolog prof. dr. Janez Bogataj in predstavnik Mercatorja Veljko Tatić, je med osmimi izbrala tri najboljša peciva, ki jih je Mercator umestil v svojo ponudbo na trgovske police po vsej Sloveniji, kupci pa ste z nakupom glasovali za zmagovalko.

To je postala simpatična Primorka Meta Kocjančič, ki je bila nad zmago izjemno presenečena in zato seveda presrečna. Zmagovalno pecivo, potična torta, je nastalo po navdihu enega najbolj tradicionalnih slovenskih peciv – potice. Klasične sestavine je Meta spretno prelila v torto modernega videza; iz rozin je naredila žele, orehe je namočila v kavi, spekla biskvit, vse skupaj pa prelila s kremo in zamrznila. Torta je nežna in mehka, sočna pa ostane nekaj dni.

Torta je nastala za 85. rojstni dan njene none, ki je Meto že v otroštvu navdušila nad peko.

"Ko mi je prijatelj poslal prijavnico za oddajo Naj slovensko pecivo, sem močno razmišljala, s čim bi se lahko predstavila, ker je zelo veliko peciv že na prodajnih policah. In ker sem tik pred tem, ko so začeli zbirati prijave za oddajo, pripravila potično torto, sem se odločila, da poskusim z njo," je zaupala.

Zmage resnično ni pričakovala, je pa z veseljem zaupala, kaj je trik za pripravo zares dobrega peciva: "Polno ljubezni."

Naročnik oglasnega sporočila je Mercator.