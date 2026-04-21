Kako lahko sami doma pripravite okusne tortilje?

Tortilje sodijo med najbolj priljubljene osnove za hitre in okusne obroke, saj jih lahko napolnimo z mesom, zelenjavo, siri ali različnimi namazi. Kupljene različice pa pogosto vsebujejo veliko konzervansov in nepotrebnih dodatkov. Dobra novica je, da jih lahko brez težav pripravite tudi sami doma. Potrebujete le nekaj osnovnih sestavin in malo časa, rezultat pa bodo mehke, dišeče in sveže tortilje, ki bodo navdušile vso družino. V nadaljevanju vam razkrivamo recept.

Sestavine:

440 gramov gladke moke,

12 gramov pecilnega praška,

10 gramov soli,

60 gramov masla sobne temperature ali olivnega olja,

300 mililitrov vrele vode.

#bread #wrap #healthyfood #fyp ♬ original sound - Ilhan @ilhanm.a Flour Tortillas 3.5 cups plain flour 1 tbsp baking powder 2 tsp salt 1/4 cup room temp butter or neutral oil 1 1/4 cup boiling water * in a bowl at the dry ingredients followed by by the butter or oil. Mix well. * Slowly add the water and use a spatula to continue mixing this will allow the water to cool before using your hands. * Start kneading by hand until it no longer sticks to your hands. Form into a ball and leave covered for 30mins. * Divide in 8 balls and smooth each one and place in a plastic bag for 5mins to help soften further. * Take one Ball and dip both sides into flour. Place on the counter and start rolling out into a large round tortilla shape. Keeping turning as your roll to help form a circle. * Heat up a skillet on medium high heat. Place the dough inside and leave to bubble and puff up. Check inside has golden brown blisters otherwise then heat down or up. Then oven and do the same for the other side. Remove and cover with a kitchen towel as you repeat with the others.

Postopek:

V večjo skledo stresite moko, pecilni prašek in sol.

Dodajte zmehčano maslo ali olje ter vse skupaj dobro premešajte, da nastane drobtinasta zmes.

Postopoma prilivajte vročo vodo in medtem mešajte s kuhalnico, da se masa nekoliko ohladi.

Nato začnite gnesti z rokami in testo obdelujte toliko časa, da postane gladko in se ne lepi več na dlani.

Oblikujte kepo, jo pokrijte in pustite počivati približno 30 minut.

Testo razdelite na 8 enakih delov. Iz vsakega oblikujte gladko kroglico, jih položite v vrečko ali pokrijte ter pustite stati še 5 minut.

Vsako kroglico z obeh strani rahlo pomokajte. Na delovni površini jo razvaljajte v tanko okroglo obliko.

Med valjanjem testo obračajte, da bo oblika čim bolj enakomerna.

Segrejte ponev na srednje močnem ognju in vanjo položite tortiljo ter pecite, dokler se ne začne napihovati in dobivati zlatorjavih mehurčkov.

Nato jo obrnite in specite še na drugi strani.

