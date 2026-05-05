V Franciji, kjer se študenti soočajo z vse večjimi finančnimi težavami, so od ponedeljka v univerzitetnih menzah na voljo kosila za en evro za vse študente, ne glede na njihove dohodke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrep je posledica prizadevanj študentskih organizacij, da bi bilo kosilo, ki vključuje predjed, glavno jed in sladico, za en evro dostopno vsem študentom in ne samo tistim z nizkimi dohodki ali tistim, ki prejemajo finančno pomoč. Doslej je bila običajna cena kosila 3,30 evra.

Z ukrepom želi vlada zmanjšati finančno breme študentov v Franciji, saj je januarska raziskava študentske organizacije pokazala, da je 48 odstotkov študentov zaradi finančnih razlogov ostalo brez hrane, 23 odstotkom pa se je to zgodilo večkrat na mesec.

Po podatkih upravljavca univerzitetnih menz Crous je bilo leta 2024 v shemo kosil za en evro vključenih okoli 667 tisoč študentov, kar je bilo 5,3 odstotka več kot leto pred tem. Po znižani in standardni ceni 3,30 evra pa so takrat postregli okoli 46,7 milijona obrokov.

Ker vlada pričakuje povečanje povpraševanja, je minister za visoko izobraževanje Philippe Batiste obljubil 120 milijonov evrov v letu 2027 za podporo shemi. To je majhna notranja revolucija", je še dejal Batiste, ki se je zavezal, da bo nadzoroval izvajaje sheme, da ne bi prišlo do prekomerne delovne obremenitve osebja v menzah ali poslabšanja kakovosti hrane.