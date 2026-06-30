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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
30. 6. 2026,
6.17

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved vročina vročinski val ARSO

Torek, 30. 6. 2026, 6.17

35 minut

Vremenska napoved

Padel nov junijski rekord, danes morda kakšna stopinja manj

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Vročinski val, sonce | Po napovedi Arsa bo tako danes sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. | Foto Shutterstock

Po napovedi Arsa bo tako danes sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja.

Foto: Shutterstock

Potem ko je Agencija za okolje (Arso) v ponedeljek v Podnanosu izmerila 38,7 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do srede, že danes pa bodo temperature po besedah dežurnega prognostika Andreja Velkavrha kakšno stopinjo nižje od ponedeljkovih.

Prejšnji junijski temperaturni rekord so izmerili 26. junija lani v Dobličah pri Črnomlju, ko so termometri kazali 38,4 stopinje Celzija.

Velika toplotna obremenitev po nižinah bo danes najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Zaradi tega je Arso za jugovzhod, jugozahod ter osrednji del države za danes in sredo izdal rdeče opozorilo.

Po napovedi Arsa bo tako danes sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija.

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