Teh znakov horoskopa ne zanima tradicionalna kariera

Medtem ko večina ljudi svojo kariero gradi s postopnim napredovanjem v podjetju, pa takšen pristop ne odgovarja vsem. Nekateri nočejo biti vezani na enega delodajalca, ampak svojo energijo razdajajo v več smeri.

Vodnar

Vodnarji so svobodomiselni inovatorji, ki jim tradicionalna karierna pot pogosto predstavlja oviro. Radi imajo svobodo in vse počnejo drugače kot drugi, predvsem pa niso ljudje za delo v pisarni. So izjemno inteligentni, a obenem tudi najbolj uporniški med vsemi znamenji, zato težko sprejemajo navodila in ukaze. Zanje je idealna kariera, sestavljena iz več različnih služb, saj se ne bojijo dvomiti o ustaljenih pravilih in si utirati lastno, edinstveno pot.

Dvojčka

Dvojčki so, kot že ime pove, znamenje dvojnosti, kar pomeni, da imajo prilagodljivo in spremenljivo osebnost, pa tudi, da nikoli ne morejo početi le ene stvari – niti v karieri ne. Ko imajo le eno zadolžitev ali eno službo, se počutijo omejeno, saj jih zanima nešteto stvari. Ker so brezmejno radovedni, so najuspešnejši, ko jim kariera omogoča raziskovanje različnih idej. Najbolje funkcionirajo, ko lahko sledijo svojim interesom in zelo širokemu spektru tem.

Strelci

Strelci so znani kot najsvobodnejši duh zodiaka, zato ne čudi, da največ uspeha najdejo v karierah, ki jim omogočajo svobodo. Radi potujejo in ne prenašajo omejitev dodeljenih dni dopusta ali terminov kolektivnih prostih dni. Svet hočejo raziskovati pod svojimi pogoji in na svoj način. Nestrukturirana karierna pot se marsikomu zdi zastrašujoča, v njih pa vzbuja optimizem. Ne bojijo se sprejeti tveganja, ker so prepričani, da se bodo stvari razvile njim v prid.