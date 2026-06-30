Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Torek,
30. 6. 2026,
17.43

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
horoskop horoskop horoskop dvojčka horoskop strelec horoskop vodnar astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Torek, 30. 6. 2026, 17.43

5 minut

Teh znakov horoskopa ne zanima tradicionalna kariera

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
ženska, dekle, pomlad, poletje, jesen | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko večina ljudi svojo kariero gradi s postopnim napredovanjem v podjetju, pa takšen pristop ne odgovarja vsem. Nekateri nočejo biti vezani na enega delodajalca, ampak svojo energijo razdajajo v več smeri.

Vodnar

Vodnarji so svobodomiselni inovatorji, ki jim tradicionalna karierna pot pogosto predstavlja oviro. Radi imajo svobodo in vse počnejo drugače kot drugi, predvsem pa niso ljudje za delo v pisarni. So izjemno inteligentni, a obenem tudi najbolj uporniški med vsemi znamenji, zato težko sprejemajo navodila in ukaze. Zanje je idealna kariera, sestavljena iz več različnih služb, saj se ne bojijo dvomiti o ustaljenih pravilih in si utirati lastno, edinstveno pot.

Dvojčka

Dvojčki so, kot že ime pove, znamenje dvojnosti, kar pomeni, da imajo prilagodljivo in spremenljivo osebnost, pa tudi, da nikoli ne morejo početi le ene stvari – niti v karieri ne. Ko imajo le eno zadolžitev ali eno službo, se počutijo omejeno, saj jih zanima nešteto stvari. Ker so brezmejno radovedni, so najuspešnejši, ko jim kariera omogoča raziskovanje različnih idej. Najbolje funkcionirajo, ko lahko sledijo svojim interesom in zelo širokemu spektru tem.

Strelci

Strelci so znani kot najsvobodnejši duh zodiaka, zato ne čudi, da največ uspeha najdejo v karierah, ki jim omogočajo svobodo. Radi potujejo in ne prenašajo omejitev dodeljenih dni dopusta ali terminov kolektivnih prostih dni. Svet hočejo raziskovati pod svojimi pogoji in na svoj način. Nestrukturirana karierna pot se marsikomu zdi zastrašujoča, v njih pa vzbuja optimizem. Ne bojijo se sprejeti tveganja, ker so prepričani, da se bodo stvari razvile njim v prid.

Preverite svoj današnji horoskop.

prijateljici, prepir
Trendi Ti znaki horoskopa v svoje življenje privlačijo dramo kot magnet
potovanje, turistka
Trendi Na potovanjih se najbolje znajdejo ti znaki horoskopa
ženska, dekle
Trendi Najbolj sočutni ljudje se rodijo v teh nebesnih znamenjih
horoskop horoskop horoskop dvojčka horoskop strelec horoskop vodnar astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.