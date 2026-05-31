Nedelja,
31. 5. 2026,
20.19

Nedelja, 31. 5. 2026, 20.19

Na potovanjih se najbolje znajdejo ti znaki horoskopa

Pripravljanje kovčkov, urejanje rezervacij in prevoza marsikomu predstavlja stres, trije znaki horoskopa pa se v teh tipičnih potovalnih položajih znajdejo odlično. Rojeni so za pustolovščine in iz vsakega potovanja izvlečejo maksimum, zato veljajo tudi za najboljše sopotnike.

Strelec

Če kdo dobesedno živi za potovanja, so to strelci. Obožujejo raziskovanje novih krajev, kultur in doživetij, rutina pa jih hitro začne dolgočasiti. V neznanem mestu se znajdejo brez kakršnekoli težave, obožujejo spontanost in brez pomisleka rezervirajo enosmerno vozovnico. Njihova največja prednost je prilagodljivost. Če zamudijo vlak ali se jim porušijo načrti, iz tega ne delajo drame, ampak to doživijo kot del pustolovščine. Nikoli ne dopustijo, da bi jim drobne preglavice pokvarile potovanje.

Dvojčka

Dvojčki se zahvaljujoč komunikativnosti in radovednosti odlično znajdejo v vsakem položaju tudi na potovanjih. Brez težav se zapletejo v pogovor z domačini, vprašajo za priporočila in najdejo zanimive kraje, ki niso v turističnih vodnikih. Razmišljajo hitro in se prav tako hitro odzivajo, zato jih nepredvidljivi dogodki ne vržejo iz tira. Z njimi ni nikoli monotono, saj vedno najdejo nekaj novega, kar si želijo raziskati. Zanje je najpomembneje, da se ves čas gibljejo, odkrivajo in zbirajo zgodbe.

Devica

Device na prvi pogled sicer ne delujejo kot kakšne pustolovke, a prav zaradi njih potovanje poteka brez kakršnihkoli težav. So organizirane, praktične in imajo vedno rezervni načrt. Preverijo vse rezervacije in vedo, kje imajo shranjene dokumente, vnaprej raziščejo možnosti prevoza ter preverijo najboljše restavracije in atrakcije. Medtem ko drugi ob vsaki težavi zaženejo paniko, se device umirjeno lotijo reševanja zadeve, zato se jih drži sloves mojstrov za logistiko na vsakem potovanju.

