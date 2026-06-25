Več svežine, več izbire: prenovljeni Tuš supermarket Radvanje odpira vrata

V sredo, 1. julija, ob 9. uri bo prenovljeni Tuš supermarket Radvanje ponovno odprl svoja vrata. Priljubljena trgovina bo kupce pozdravila v sveži, sodobnejši podobi, z bolj pregledno razporeditvijo izdelkov in številnimi novostmi, ki bodo vsakodnevne nakupe naredile še udobnejše in prijetnejše.

V prenovljenem supermarketu je v ospredju svežina. Kupce bo pričakala bogata izbira sadja in zelenjave, omamen vonj sveže pečenega kruha in pekovskih dobrot, pestra ponudba kakovostnih izdelkov slovenskih proizvajalcev ter vse za hiter in enostaven vsakodnevni nakup.

Foto: Engrotuš Foto: Engrotuš Poskrbljeno bo tudi za vse, ki jim v hitrem tempu vsakdana pogosto zmanjka časa za kuhanje. V prenovljenem supermarketu bo na voljo še bogatejša izbira sveže pripravljenih jedi, od sendvičev in solat do toplih obrokov za domov ter pic na kose ali celih pic. Na voljo tudi kava in osvežilni napitki za na pot.

Prenovljeni Tuš supermarket Radvanje je zasnovan z mislijo na kupce, ki si želijo hitro, enostavno in prijetno nakupovanje. Ob tem ostajajo v ospredju vrednote, ki jih kupci pri Tušu najbolj cenijo – svežina, kakovost in bogata ponudba domačih izdelkov.

Ponovno odprtje bodo pospremile tudi posebne otvoritvene ugodnosti, nagradne aktivnosti in prijetno dogajanje za obiskovalce.

Foto: Engrotuš

Prenovljeni Tuš supermarket Radvanje tako prinaša še več razlogov za obisk – več svežine, več izbire in prijetnejšo nakupovalno izkušnjo za vsak dan.

Vabljeni v sredo, 1. julija, ob 9. uri, da odkrijete njegovo novo podobo.

Foto: Engrotuš

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