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Avtor:
B. G.

Torek,
30. 6. 2026,
13.20

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Emily Ratajkowski materinstvo esej

Torek, 30. 6. 2026, 13.20

1 ura, 19 minut

Emily Ratajkowski: Otrok z napačnim moškim je najhitrejši način, da si ženska uniči življenje

Avtor:
B. G.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Emily Ratajkowski | Foto Reuters

Foto: Reuters

Znana manekenka je z osebnim esejem sprožila burno razpravo na družbenih omrežjih. Med drugim je zapisala, da si ženska življenje najhitreje uniči, če ima otroka z napačnim moškim.

Manekenka, igralka in avtorica Emily Ratajkowski je v eseju za The Cut odkrito spregovorila o materinstvu, ločitvi in strahu pred tem, da bi ostala sama z otrokom. Ob tem je največ pozornosti pritegnil naslednji zapis:

"Imeti otroka z napačnim moškim je najhitrejši način, da si kot ženska uničiš življenje. To pomeni, da nimaš svobode, nimaš izbire in nimaš izhoda v sili. Samo breme, brez občutka varnosti."

35-letna zvezdnica v eseju razkriva, da jo je strah pred samohranilstvom spremljal že dolgo pred rojstvom sina Sylvestra, ki se je rodil leta 2021. Dobila ga je z nekdanjim možem Sebastianom Bear-McClardom, s katerim sta se poročila leta 2018, razšla pa že leta 2022, manj kot leto dni po rojstvu otroka.

Emily Ratajkowski | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Materinstvo kot "nasilen prehod v novo resničnost"

V eseju materinstvo opisuje kot "nasilen prehod v novo resničnost", ki ženski popolnoma spremeni življenje. Po ločitvi se je, kot pravi, odločila znova odkriti svojo identiteto in se upreti stereotipu "ločene matere samohranilke".

Ob tem je zapisala tudi: "Odločila sem se, da si bom skozi ljubezenske in spolne izkušnje ustvarila novo različico sebe," ter dodala, da je imela občutek, da ljudje nanjo po ločitvi gledajo "kot na odpisano žensko z bremenom majhnega otroka, ki ves čas potrebuje njeno pozornost."

Emily Ratajkowski | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Njene besede razdelile javnost

Esej je hitro sprožil različne odzive. Številni bralci so pohvalili njeno iskrenost in dejstvo, da je brez olepševanja spregovorila o občutkih po razpadu zakona ter o zahtevnosti usklajevanja materinstva in osebnega življenja.

Mnoge se je dotaknilo predvsem pisanje o ujetosti v nezdravem partnerskem odnosu in družbenih pričakovanjih, ki jih pogosto nosijo predvsem ženske.

Po drugi strani pa so bili nekateri precej bolj kritični. Med njimi so tudi slavna voditeljica in politična komentatorka Megyn Kelly ter nekateri kolumnisti ameriških medijev, ki menijo, da si Ratajkowski zaradi svojega bogastva, uspešne kariere in močne podporne mreže težko predstavlja izkušnjo povprečne matere samohranilke. Po njihovem mnenju njene izjave ne odražajo vsakodnevnih finančnih in življenjskih stisk, s katerimi se sooča večina žensk v podobnem položaju.

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