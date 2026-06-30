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Avtor:
Sa. B.

Torek,
30. 6. 2026,
10.24

Osveženo pred

29 minut

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Natisni članek
Avstrija plaz neurje

Torek, 30. 6. 2026, 10.24

29 minut

Drama v Avstriji: plaz odnesel avtobus, voznika odpeljali v bolnišnico #foto

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Plaz odnesel avtobus, Avstrija | Blatni plaz je pri naših severnih sosedih odnesel avtobus s tremi potniki. | Foto Facebook/Freiwillige Feuerwehr Schnann

Blatni plaz je pri naših severnih sosedih odnesel avtobus s tremi potniki.

Foto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Schnann

Del Avstrije je sinoči zajelo hudo neurje. To je v dolini Stanzertal sprožilo blatni plaz, ki je odnesel avtobus s tremi potniki. Rešili so jih gasilci, voznika avtobusa pa so odpeljali v bolnišnico, poroča avstrijski portal Heute.

Po močnem deževju se je pri naših severnih sosedih sinoči sprožilo več zemeljskih plazov. Kamenje in blato sta med drugim prekrila cesto med Schnannom in Flirschem, plaz pa je odnesel avtobus, ki je vozil skozi dolino. Po navedbah tamkajšnjih gasilcev je voda na cesti dosegla višino približno 80 centimetrov in prodrla v notranjost vozila, zato so potniki in voznik potrebovali pomoč.

Na avtobusu so bili 31-letni moški iz Irana, 14- in 39-letna državljanka Avstrije, ki se v dogodku niso poškodovali, ter 49-letni voznik, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Kakšne so njegove poškodbe, ni znano.

Po navedbah tamkajšnjih gasilcev je voda na cesti dosegla višino približno 80 centimetrov in prodrla v notranjost vozila. | Foto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Schnann Po navedbah tamkajšnjih gasilcev je voda na cesti dosegla višino približno 80 centimetrov in prodrla v notranjost vozila. Foto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Schnann

Na območju Zwettla v Spodnji Avstriji je medtem padala toča, v Vöcklabrucku v Zgornji Avstriji so sunki vetra dosegli hitrost 96 kilometrov na uro, v središču mesta pa so bile poplave.

Neurje tudi v delih Italije

Hudo neurje z močnim deževjem in vetrom, ponekod je padala še toča, je v ponedeljek zvečer zajelo tudi Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji. Nad prestolnico Lombardije se je neurje zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj Celzija. Povzročilo je obsežno škodo, poškodovanih pa po doslej znanih podatkih ni bilo, navaja STA.

Huda nevihta je sprva prizadela severne dele Milana, kasneje se je razširila na dele Lombardije proti Vareseju, Comu in Bergamu. Gasilci so morali posredovati več desetkrat, predvsem zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti, poročajo italijanski mediji. Civilna zaščita Lombardije je že pred nevihto izdala rumeno vremensko opozorilo za večje dele območja. Oblasti so iz bojazni zaradi morebitnih poplav spremljale gladino vode rek Seveso in Lambro.

Vremenoslovci pričakujejo, da bodo nevihte začasno ublažile vročinski val in znižale temperature na bolj tipične ravni za ta letni čas. Vendar pa bi se lahko vročina v prihodnjih dneh znova okrepila.

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