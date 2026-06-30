Kaos na Amalfijski obali: na ulicah horde turistov, domačini pa ujeti v domovih

Ikonična Amalfijska obala na jugu Italije se znova sooča z velikim valom množičnega turizma, ki po besedah domačinov vse bolj otežuje življenje lokalnega prebivalstva. Ozke ulice slikovitih mest, kot je Positano, so pogosto tako polne turistov, da domačini poročajo o blokadah in celo o tem, da ostajajo zaprti v svojih domovih.

Regija, ki je dolgo veljala za simbol luksuznega turizma in "sladkega brezdelja", je v zadnjih letih postala ena najbolj obremenjenih evropskih destinacij, predvsem zaradi vpliva družbenih omrežij in tako imenovanega "influencer turizma".

Eden izmed ameriških turistov, ki je Positano obiskal poleti, je razmere za The New York Post opisal kot popoln kaos: "Positano ima te ozke ulice, kjer vsi hodijo skupaj. Pol ljudi gre navzgor, pol navzdol. Povsod je sama gneča, vsi se dotikajo drug drugega."

Zadnji posnetki potrjujejo podobne razmere, saj so ozki prehodi med hišami pogosto popolnoma zasičeni s turisti, kar otežuje prehod tako obiskovalcem kot domačinom.

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Domačini: "To je postalo neznosno"

Lokalni prebivalci opozarjajo, da se stanje iz leta v leto slabša, nekdanji župan Salvatore Gagliano pa je razmere opisal še ostreje, saj meni, da gneča ne blokira le ulic, ampak tudi ceste ob obali: "To so prizori kot iz tretjega sveta. Ceste so ozke in ko so blokirane, nastane popolna zmeda."

Dodaja, da kratkoročni obiskovalci, ki jih domačini imenujejo "mordi e fuggi" (pridi in odidi), škodujejo podobi regije kot luksuzne destinacije.

Med njimi so potniki s križark, ki za nekaj ur preplavijo obalna mesta in močno prispevajo k prenatrpanosti. Gagliano zato meni, da bi bilo treba izkrcanje potnikov omejiti. "Ne zmoremo toliko ljudi. Lepota Amalfijske obale se uničuje."

Trenutni župan Daniele Milano priznava, da je pritisk na regijo vse večji, a hkrati poudarja, da lokalne oblasti nimajo pooblastil, da bi popolnoma omejile prihod križark ali turistov.

Po njegovih besedah bo treba uvesti boljše upravljanje tokov obiskovalcev ter posebne ukrepe za zaščito prebivalcev in obiskovalcev pred prenasičenostjo.

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