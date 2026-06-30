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Avtor:
B. B.

Torek,
30. 6. 2026,
18.15

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LeBron James Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers NBA

Torek, 30. 6. 2026, 18.15

4 minute

Odhod

Šok iz ZDA: LeBron James zapušča Lakerse

Avtor:
B. B.

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LeBron James Luka Dončić | LeBron James zapušča Los Angeles Lakers in ne bo več soigralec Luke Dončića. | Foto Guliverimage

LeBron James zapušča Los Angeles Lakers in ne bo več soigralec Luke Dončića.

Foto: Guliverimage

Konec ljubezni. Košarkarski velikan LeBron James očitno ne bo nadaljeval kariere pri Los Angeles Lakers, saj je sam sporočil, da bo kariero nadaljeval drugje, čeprav naj bi mu iz tabora Lakersov sporočili, da si ga še vedno želijo.

Dlje časa se je ugibalo ali bo LeBron James še nadaljeval kariero pri Los Angeles Lakers, kjer igra tudi Luka Dončić. A zdaj očitno kaže, da Jamesa v prihodnji sezoni ne bomo gledali v dresu Lakersov. Lakersi so Jamesu sicer sporočili, da si ga želijo nazaj, vendar se je najboljši strelec v zgodovini lige NBA odločil, da bo kariero nadaljeval drugje.

Po dolgih letih v dresu Los Angeles Lakers bo eden najboljših košarkarjev vseh časov očitno obrnil nov list v svoji bogati karieri. Po poročanju novinarja Shamsa Charanie je Lakersom sporočil, da lahko nadaljujejo brez njega, saj namerava kariero nadaljevati pri drugi ekipi. Nekateri viri že poročajo, da se zanj zanimajo pri Cleveland Cavaliers, kjer je začel svoj kariero v ligi NBA.

Kje bo nadaljeval športno kariero? | Foto: Guliverimage Kje bo nadaljeval športno kariero? Foto: Guliverimage Po osmih sezonah je bilo vsega dovolj

Znano je, da je LeBronu Jamesu z Lakersi potekla pogodba, vredna 52,6 milijona dolarjev (46 milijonov evrov). Kar pomeni, da je postal prost igralec in da lahko za naslednjo sezono podpiše s katerokoli ekipo. Če je bilo v preteklosti samoumevno, da bi ameriški zvezdnik podaljšal pogodbo, se je vse skupaj obrnilo na glavo. Po osmih sezonah v Los Angelesu je očitno napočil konec ere LeBrona Jamesa pri Lakersih.

Enainštiridesetletni košarkar bo očitno svoj prostor pod košem iskal pri drugi ekipi. Prav gotovo pa mu kljub njegovim zrelim športnim letom, ponudb ne bo manjkalo. James je z Lakersi osvojil en naslov prvaka NBA. In sicer v sezoni 2019/20, ko so Lakersi v finalu premagali Miami Heat s 4:2.

Austin Reaves se je dogovoril za štiri leta. | Foto: Reuters Austin Reaves se je dogovoril za štiri leta. Foto: Reuters

Želijo si novih okrepitev

Nobena skrivnost ni, da pri Jezernikih na novo gradijo ekipo, v kateri bo glavno vlogo igral slovenski košarkar Luka Dončić. Pred dnevi so iz tabora Lakersov sporočili, da so se že dogovorili za štiriletno pogodbo z Austinom Reavesom. Ta je vredna 185 milijonov ameriških dolarjev (162 milijonov evrov), prav tako pa želijo pripeljati še nekaj igralcev. Kot kaže, ob vseh teh spremembah nimajo dovolj privlačne ponudbe za Jamesa.

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