Slovenski košarkar Žan Mark Šiško bo po vrnitvi na parket v dresu Cibone svojo košarkarsko pot nadaljeval v dresu ekipe APU Udine. Vroče pa je tudi na tržnici lige NBA. Pri LA Lakersih so prekinili sodelovanje z Nickom Smithom Jr., ki je postal prost igralec, z vrnitvijo v evroligo pa naj bi se spogledoval Maxi Kleber. Kristaps Porzingis je podpisal dvoletno podaljšanje pogodbe z Golden State Warriorsi v vrednosti 40 milijonov dolarjev.

Šiško se seli v Italijo

Slovenski košarkar Žan Mark Šiško, ki se je v prejšnji sezoni po dvoletnem premoru od košarke vrnil na parket, je Cibono nazadnje kot MVP finala vodil do naslova hrvaškega prvaka. 28-letni slovenski košarkar pa se je zdaj odločil za začetek novega poglavja, saj bo oblekel dres italijanske ekipe APU Udine. Generalni direktor kluba Andrea Conti je ob podpisu pogodbe dejal: "Je pravi organizator igre, eden tistih igralcev, ki vse svoje soigralce naredi boljše." Šiško pa je ob pridružitvi klubu iz Vidma povedal: "Eden glavnih razlogov, ki so me spodbudili k prihodu v Videm, so ambicije tega kluba."

V tej sezoni je na hrvaškem prvenstvu v povprečju dosegal 8,8 točke in 6,5 asistence na tekmo, v finalni seriji pa dobrih deset točk na tekmo in bil glavni organizator napada Cibone. Slovenski as je bil pred napovedano upokojitvijo član ekipe Rio Breogan, za katero pa je odigral le eno tekmo, še pred tem pa je nosil dres münchenskega Bayerna. Pred tem je igral za Koper, Ilirijo, Cibono, Škofjo Loko in Olimpijo.

Pestro dogajanje pri Lakersih

Čez lužo pa so pri Los Angeles Lakersih zavrnili možnost podpisa pogodbe z Nickom Smithom Jr. za sezono 2026/27, s čimer je 22-letni košarkar postal prost igralec. Smithu Jr. so se po septembru 2025 pri Charlotte Hornetsih odpovedali, nato je podpisal dvostransko pogodbo z LA Lakersi in večino časa preživel v ligi G. Po nizu dobrih predstav je prepričal JJ Redicka in lani aprila sklenil sodelovanje z Lakersi. V 30 nastopih rednega dela sezone je v povprečju dosegal 6,2 točke, 1 asistenco in 0,8 skoka na obračun. Zdaj pa so pri Jezernikih končali sodelovanje.

Blizu vrnitve v Evropo pa naj bi bil 34-letni nemški košarkar Maxi Kleber. Nemec je zadnjih devet sezon preživel v ligi NBA, od tega jih je osem preživel pri Dallas Mavericksih, v sezoni 2025/26 pa se je skupaj z Luko Dončićem preselil k Los Angeles Lakersom. V zadnji sezoni je tudi ob težavah s poškodbami in majhni minutaži v povprečju dosegal dve točki in dva skoka na obračun.

Maxi Kleber Foto: Guliverimage

Porzingis ostaja pri Warriorsih

Nekdanji Dončićev soigralec pri Dallas Mavericks Kristaps Porzingis pa bo podpisal novo dvoletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 40 milijonov dolarjev z Golden State Warriorsi. Latvijec je prvo polovico prejšnje sezone še preživel pri Atlanta Hawksih, nato pa je v menjavi za Jonathana Kumingo okrepil vrste Warriorsov. V 15 nastopih za Bojevnike je v povprečju dosegel 16,1 točke, 5,3 skoka in 2,3 asistence na obračun.

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