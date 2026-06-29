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Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
17.49

Osveženo pred

35 minut

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Los Angeles Lakers Deandre Ayton Luka Dončić Luka Dončić

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 17.49

35 minut

Los Angeles Lakers

DeAndre Ayton želi ostati z Dončićem

Avtor:
S. K.

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Luka Dončić, Deandre Ayton, Los Angeles Lakers | DeAndre Ayton je pripravljen ostati v Los Angelesu za 8,1 milijona dolarjev. | Foto Reuters

DeAndre Ayton je pripravljen ostati v Los Angelesu za 8,1 milijona dolarjev.

Foto: Reuters

Dobro obveščeni novinar medija ESPN Shams Charania poroča, da je bahamski center DeAndre Ayton izkoristil možnost podaljšanja pogodbe z Los Angeles Lakersi še za eno sezono v vrednosti 8,1 milijona dolarjev (dobrih sedem milijonov evrov). To pa ne pomeni nujno, da bo tudi v sezoni 2026/27 igral ob Luki Dončiću, Austinu Reavesu in druščini. LA ga lahko v prestopnem roku pošlje tudi drugam.

Austin Reaves
Sportal Pomembna novica za Dončića in LA Lakers

DeAndre Ayton naj bi danes izkoristil tako imenovano opcijo igralca (player’s option) v vrednosti 8,1 milijona dolarjev, poroča Shams Charania z ESPN. To ne bi smelo biti veliko presenečenje, saj se je bahamski center s tem izognil možnosti, da bi se na tržnici znašel kot prost igralec.

Za LA Lakerse, ki so pred kratkim sklenili dogovor z Austinom Reavesom in tako močno obremenili proračun za sezono 2026/27, je novica dobra, Aytona so namreč zadržali za relativno nizek znesek. To pa še ne pomeni, da bo tudi v naslednji sezoni prvi center ekipe. Direktor jezernikov Rob Pelinka ima zdaj vajeti v svojih rokah, Aytona lahko v prestopnem roku pošlje drugam v zameno za primernejšega košarkarja.

Ayton je v rednem delu minule sezone odigral 72 tekem s povprečjem 12,5 točke, 8,0 skoka in 1,0 blokade ob 67,1-odstotnem metu iz igre. "To niti niso slabe številke za rezervnega centra," se ob tem muzajo navijači Lakersov, ki jih Ayton ni navdušil.

Za Pelinko je Aytonova odločitev zagotovo dobrodošla, saj mu pri sestavljanju šampionske ekipe okoli Luke Dončića ostaja več manevrskega prostora. Največje odprto vprašanje pa ostaja prihodnost legendarnega LeBrona Jamesa, ki se mu z odločitvami ne mudi.

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