Prvi krog nabora lige NBA ni prinesel velikega presenečenja na samem vrhu, zato pa je bilo precej bolj živahno v ozadju. Washington Wizards so pričakovano izbrali A.J. Dybantso, Los Angeles Lakersi so prek menjave dobili igralca Camerona Carra, ki ga vidijo kot del prihodnosti ob Luki Dončiću, Dallas Mavericksi pa so nadaljevali sestavljanje novega moštva okoli Coopra Flagga.

Kdo bo letošnji prvi izbor nabora lige NBA, je bilo jasno že lep čas. Washington Wizardsi so pričakovano izbrali A.J. Dybantso, ki je že dalj časa veljal za prvega favorita letošnjega nabora. Mladi Američan je navduševal že v srednješolski konkurenci, številni pa ga vidijo kot enega največjih talentov zadnjih let.

Lakersi segli po svojem igralcu

Pozornost slovenskih navijačev je bila razumljivo usmerjena proti Los Angeles Lakersom. Moštvo, ki gradi prihodnost okoli Luke Dončića, ni ostalo pasivno. Lakersi so sklenili menjavo s prvaki New York Knicksi in se povzpeli na 24. mesto nabora, kjer so izbrali branilca Camerona Carra.

Camerona Carra so izbrali NY Knicksi, nato pa so prvaki lige NBA naredili menjavo z LA Lakersi in bo po novem soigralec Luke Dončića. Foto: Guliverimage

Carr je v zadnji sezoni v univerzitetni konkurenci za Baylor v povprečju dosegal 18,9 točke, 5,8 skoka, 2,6 asistence in 1,3 blokade na tekmo. V NBA ne prihaja kot izdelan igralec, temveč kot eden izmed košarkarjev z zanimivim razvojnim potencialom in predvsem dobrimi fizičnimi predispozicijami. Pri 198 centimetrih višine ima razpon rok okoli 210 centimetrov, kar mu odpira prostor predvsem v obrambi in pri pokrivanju več zunanjih položajev.

Dallas nadaljuje prenovo

Aktivni so bili tudi pri Dallas Mavericksih. Ti so z devetim izborom izbrali Moreza Johnsona Jr., nato pa prek menjav prišli še do španskega organizatorja igre Sergia De Larree.

Vodstvo kluba nadaljuje gradnjo ekipe okoli Coopra Flagga, ki velja za obraz nove ere franšize. Po Dončićevem odhodu so v Dallasu začeli novo poglavje, letošnji nabor pa je ponudil še nekaj novih koščkov v mozaiku prihodnosti teksaškega kluba.

Warriorsi pogled usmerili v pomoč Curryju

Med zanimivejše izbore večera sodi tudi odločitev Golden State Warriorsov, ki so z enajstim izborom dobili Yaxla Lendeborga – prvaka zadnje sezone univerzitetnega prvenstva. Gre za 23-letnega košarkarja, ki naj bi bil med najbolj pripravljenimi za takojšnji preskok v NBA, zato v San Franciscu računajo, da bo lahko hitro pomagal moštvu okoli Stephena Curryja – njegovo povprečje v zadnji sezoni za Michigan je bilo 15,1 točke, 6,8 skoka in 3,2 asistence na tekmo.

221 centimetrov visoki Španec v Oklahomo

Evropska košarka je imela tudi letos nekaj vidnih predstavnikov. Kot 12. po vrsti, najvišje med Evropejci, je bil izbran 221 centimetrov visoki španski center Aday Mara, izbrala ga je Oklahoma City Thunder. Nemec Hannes Steinbach je bil 14. izbor nabora in je pristal pri ekipi Charlotte Hornets, medtem ko je španski organizator igre Sergio De Larrea torej pristal pri Dallasu.

Španec Aday Mara je visok kar 221 centimetrov. Kot 12. po vrsti so ga dobili pri ekipi Oklahoma City Thunder. Foto: Guliverimage

Drugi krog nabora bo na sporedu v noči na četrtek po slovenskem času, ko bodo klubi iskali nove skrite dragulje in nadaljevali sestavljanje ekip za sezono 2026/27.

Slovenija tokrat ni imela svojega predstavnika na naboru lige NBA.