Los Angeles Lakers in po novem prosti košarkar Austin Reaves so dosegli dogovor o novi pogodbi, poroča Shams Charania iz ESPN. Reaves naj bi podpisal štiriletno pogodbo z najvišjo možno plačo, vredno predvidenih 185 milijonov dolarjev (skoraj 163 milijonov evrov).

Lakersi so si tako kot dva dolgoročna stebra zagotovili Austina Reavesa in Luko Dončića. Dončić je avgusta 2025 podpisal triletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 165 milijonov dolarjev, ki ga s klubom veže vsaj do sezone 2027/28. Reaves pa naj bi tako podpisal novo pogodbo, potem ko se je po prejšnji pogodbi odpovedal plači v višini 14,9 milijona dolarjev (13,1 milijona evrov) za sezono 2026/27, poroča Charania. Jezerniki in agenta Austina Reavesa, Aaron Reilly in Reggie Berry iz agencije AMR, so v zadnjih desetih dneh vodili pogovore, potem ko so ekipe lahko začele pogajanja s svojimi prostimi igralci. Reaves je podpisal najdonosnejšo pogodbo košarkarja, ki na naboru NBA ni bil izbran, v zgodovini lige NBA.

Los Angeles Lakers star Austin Reaves intends to sign a four-year, $185 million maximum contract to return to the franchise, with a player option for the final season in 2029-30, sources tell ESPN. Reaves declined his $14.9M player option for the new max deal. pic.twitter.com/5T8Ze6v0kF — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2026

"Rad bi ostal v LA. Če me bodo želeli zamenjati, bom pač začel novo zgodbo, ampak želim si, da bi celotno kariero preživel pri Lakersih. Obožujem to mesto, obožujem navijače, vreme, golf ... In seveda, Lakersi so najboljša organizacija v košarkarskem svetu," je že pred časom dejal Reaves in poudaril, da si želi še naprej igrati z Luko Dončićem pa tudi z LeBronom Jamesom. Že lani maja pa je tudi direktor LA Lakers Rob Pelinka podal odločno izjavo o Reavesovi prihodnosti v Los Angelesu. Ta je za Los Angeles Times nadarjenega branilca označil za "steber" organizacije, skupaj z Jamesom in Dončićem.

28-letni Američan, ki se je pred štirimi leti v ligo NBA prebil kot neizbran igralec, je prvi pravi razsvet doživel v sezoni 2024/25. Ob odsotnostih in padcu forme nekaterih soigralcev je postal tretja napadalna izbira ekipe. Statistično in na igrišču je bil zelo učinkovit. Njegova forma je nekoliko padla v končnici. V minuli sezoni pa je zaigral na 51 tekmah rednega dela, v katerih je v povprečju dosegal 23,3 točke, 4,7 skoka in 5,5 asistence na tekmo. Tako kot slovenskemu asu je tudi njemu v zaključku sezone zagodla sezona, po kateri se je sicer v končnici vrnil na parket, a je bil daleč od predstav, ki jih je kazal pred težavami.

Medtem ko bodo torej Lakersi, ki so se v minuli sezoni poslovili v drugem krogu končnice, še naprej računali na Dončića in Reavesa, pa je še vedno povsem nejasna usoda LeBrona Jamesa, ki si je po izpadu v play-offu pustil odprta vsa vrata, tudi o morebitni upokojitvi, čeprav je ta malo verjetna.

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