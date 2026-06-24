Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
24. 6. 2026,
17.32

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Austin Reaves Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić NBA

Sreda, 24. 6. 2026, 17.32

0 minut

Konec ugibanj: Reaves ostaja član LA Lakers

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Dončić, Austin Reaves | Austin Reaves bo z LA Lakers sklenil novo pogodbo. | Foto Guliverimage

Austin Reaves bo z LA Lakers sklenil novo pogodbo.

Foto: Guliverimage

Los Angeles Lakers in po novem prosti košarkar Austin Reaves so dosegli dogovor o novi pogodbi, poroča Shams Charania iz ESPN. Reaves naj bi podpisal štiriletno pogodbo z najvišjo možno plačo, vredno predvidenih 185 milijonov dolarjev (skoraj 163 milijonov evrov).

Lakersi so si tako kot dva dolgoročna stebra zagotovili Austina Reavesa in Luko Dončića. Dončić je avgusta 2025 podpisal triletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 165 milijonov dolarjev, ki ga s klubom veže vsaj do sezone 2027/28. Reaves pa naj bi tako podpisal novo pogodbo, potem ko se je po prejšnji pogodbi odpovedal plači v višini 14,9 milijona dolarjev (13,1 milijona evrov) za sezono 2026/27, poroča Charania. Jezerniki in agenta Austina Reavesa, Aaron Reilly in Reggie Berry iz agencije AMR, so v zadnjih desetih dneh vodili pogovore, potem ko so ekipe lahko začele pogajanja s svojimi prostimi igralci. Reaves je podpisal najdonosnejšo pogodbo košarkarja, ki na naboru NBA ni bil izbran, v zgodovini lige NBA.

"Rad bi ostal v LA. Če me bodo želeli zamenjati, bom pač začel novo zgodbo, ampak želim si, da bi celotno kariero preživel pri Lakersih. Obožujem to mesto, obožujem navijače, vreme, golf ... In seveda, Lakersi so najboljša organizacija v košarkarskem svetu," je že pred časom dejal Reaves in poudaril, da si želi še naprej igrati z Luko Dončićem pa tudi z LeBronom Jamesom. Že lani maja pa je tudi direktor LA Lakers Rob Pelinka podal odločno izjavo o Reavesovi prihodnosti v Los Angelesu. Ta je za Los Angeles Times nadarjenega branilca označil za "steber" organizacije, skupaj z Jamesom in Dončićem.

28-letni Američan, ki se je pred štirimi leti v ligo NBA prebil kot neizbran igralec, je prvi pravi razsvet doživel v sezoni 2024/25. Ob odsotnostih in padcu forme nekaterih soigralcev je postal tretja napadalna izbira ekipe. Statistično in na igrišču je bil zelo učinkovit. Njegova forma je nekoliko padla v končnici. V minuli sezoni pa je zaigral na 51 tekmah rednega dela, v katerih je v povprečju dosegal 23,3 točke, 4,7 skoka in 5,5 asistence na tekmo. Tako kot slovenskemu asu je tudi njemu v zaključku sezone zagodla sezona, po kateri se je sicer v končnici vrnil na parket, a je bil daleč od predstav, ki jih je kazal pred težavami.

Medtem ko bodo torej Lakersi, ki so se v minuli sezoni poslovili v drugem krogu končnice, še naprej računali na Dončića in Reavesa, pa je še vedno povsem nejasna usoda LeBrona Jamesa, ki si je po izpadu v play-offu pustil odprta vsa vrata, tudi o morebitni upokojitvi, čeprav je ta malo verjetna.

Preberite še:

Luka Dončić Cameron Carr
Sportal Burna noč na naboru NBA: Dončić dobil soigralca po menjavi z NY Knicksi
Micah Nori
Sportal Nori novi trener Portlanda
Luka Dončić, Cooper Flagg, Dallas Mavericks : Los Angeles Lakers
Sportal Nova era pri Dallasu: Mavericksi presenetili in pripeljali prvaka
Austin Reaves Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.