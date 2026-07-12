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Avtor:
R. P.

Nedelja,
12. 7. 2026,
21.00

Osveženo pred

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Luka Dončić Luka Dončić Austin Reaves Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA NBA

Nedelja, 12. 7. 2026, 21.00

52 minut

Austin Reaves podpisal štiriletno pogodbo z Lakersi

Zvezdnik lige NBA Austin Reaves sklenil dogovor z Lakersi

Avtor:
R. P.

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Austin Reaves | Austin Reaves ostaja pri Jezernikih v mestu angelov še štiri leta. V sezoni 2025/26 je v povprečju prispeval na tekmo 23,3 točke, 4,7 skoka in 5,5 podaje. Iz igre je metal 49-odstotno, za tri točke pa je 36-odstotno. Zdravje ni bil njegov največji zaveznik, tako da je v rednem delu odigral le 51 tekem. | Foto Guliverimage

Austin Reaves ostaja pri Jezernikih v mestu angelov še štiri leta. V sezoni 2025/26 je v povprečju prispeval na tekmo 23,3 točke, 4,7 skoka in 5,5 podaje. Iz igre je metal 49-odstotno, za tri točke pa je 36-odstotno. Zdravje ni bil njegov največji zaveznik, tako da je v rednem delu odigral le 51 tekem.

Foto: Guliverimage

Jezerniki so se odločili. Okrog Luke Dončića želijo zgraditi šampionsko zasedbo. Želja slovenskega superzvezdnika je bila, da njegov "brat" Austin Reaves, s katerim je spletel simpatičen odnos, prepoln šaljivih zbadanj in obojestranskega spoštovanja, ostane v klubu. To so tudi uresničili. Reaves, ki ga je v zadnji sezoni odlikovala imenitna statistika, je podpisal štiriletno pogodbo v vrednosti 185 milijonov dolarjev! "Zabavno bo. Glavni cilj je osvojitev naslova," je po sklenitvi dogovora sporočil 28-letni Američan.

V taboru jezernikov so pozdravili sklenitev pogodbe, s katero so poskrbeli, da bo navijače Lakersov še dolgo razvajal Austin Reaves. Ameriški branilec vstopa v svojo šesto sezono v ligi NBA, s slovito franšizo iz Los Angelesa pa je sklenil štiriletno pogodbo v vrednosti 185 milijonov dolarjev. Pogodba vključuje možnost podaljšanja s strani igralca v zadnji sezoni.

Reaves je tako iztržil najvišji možni znesek, kar ga je lahko. Zaradi tega se je tudi v prejšnji pogodbi odpovedal zadnjemu letu in postal prosti igralec brez omejitev. Jezerniki so mu po drugi strani poslali sporočilo, kako močno ga cenijo, Reaves pa bo skušal nadaljevati z nizanjem predstav, s katerimi si je v prejšnji sezoni izklesal status desne roke Luke Dončića in drugega najboljšega strelca Lakersov.

Luka Dončić in Austina Reaves sta bila v zadnji sezoni zelo usklajen in razigran tandem. Žal sta oba staknila poškodbi v najbolj neprijetnem trenutku, tik pred začetkom končnice. | Foto: Guliverimage Luka Dončić in Austina Reaves sta bila v zadnji sezoni zelo usklajen in razigran tandem. Žal sta oba staknila poškodbi v najbolj neprijetnem trenutku, tik pred začetkom končnice. Foto: Guliverimage

Pelinka: Austin pooseblja delovno etiko 

Rob Pelinka je izpostavil skupen cilj. Lakersi ciljajo najvišje! | Foto: Guliverimage Rob Pelinka je izpostavil skupen cilj. Lakersi ciljajo najvišje! Foto: Guliverimage "Austin je zaradi nenehnega prizadevanja za napredek, velike tekmovalnosti in podvrženosti zmagam postal nepogrešljiv del naše organizacije. Že od trenutka, ko se je pridružil Lakersom, pooseblja delovno etiko in nesebičen pristop, ki sta zaznamovala našo kulturo. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z njim kot enim izmed stebrov naše ekipe ter si prizadevamo, da bi osvojili naslov prvaka," po sklenitvi pogodbe z Reavesom ne skriva zadovoljstva generalni direktor in predsednik za košarkarske operacije pri Lakersih Rob Pelinka.

Razkril je tudi največji cilj, ki je pogojen tudi z Luko Dončićem. Lakersi želijo iti do konca in po letu 2020 ponovno osvojiti ligo NBA. Dončić in Reaves bosta pri tem skušala sestavljati udaren tandem v napadu.

Reaves: Glavni cij je naslov

Austin Reaves želi vrniti Lakersom za zaupanje in ogromno denarja. | Foto: Reuters Austin Reaves želi vrniti Lakersom za zaupanje in ogromno denarja. Foto: Reuters "Zabavno bo. Osvojitev naslova je glavni cilj. Menim, da sva z Luko odlično izhodišče za boj za vrh. Ko bomo sestavili ekipo, ki se lahko enakovredno kosa z najboljšimi, bo osvojitev naslova po mojem mnenju dokončno potrdila vse tisto, kar si želim jaz in kar si želijo Lakersi. To ustreza skupnemu cilju, zaradi katerega so mi tudi namenili toliko denarja," je sporočil Reaves, eden redkih aktualnih zvezdnikov lige NBA, ki sploh ni bil izbran na naboru. Po odhodu LeBrona Jamesa, ki še ni izbral novega delodajalca, je postal košarkar Jezernikov z najdaljšim stažem v klubu.

Lakersi tako gradijo novo zasedbo, s katero se želijo vključiti v boj za naslov. Pod košem bo odslej vloga prvega centra zaupana Walkerju Kesslerju, Dončiću in Reavesu so se pridružili tudi Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes in Collin Sexton, ki so tudi podpisali štiriletne pogodbe. Jezerniki pa želijo še dodatno okrepiti zasedbo, tako da velja v klubskih pisarnah pričakovati še kako zanimivo nadaljevanje vročega poletja.

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