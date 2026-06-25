Košarkarsko moštvo Charlotte Hornets se je zaradi finančnih obveznosti odreklo uslugam prvega zvezdnika LaMelo Balla. 24-letni igralec bo kariero nadaljeval v Minnesoti Timberwolves, kjer bo moči združil še Anthonyjom Edwardsom, piše priznani košarkarski novinar Shams Charania.

Poleg LaMelo Balla, ki je bil kot tretji izbran na naboru lige NBA leta 2020, naslednjo sezono pa je bil razglašen za novinca leta v ligi NBA, se bo v Minneapolis preselil avstralski reprezentant Josh Green. Charlotte bo v zameno dobil Naza Reida in cel paket izborov na naslednjih naborih.

Tako Ball kot Anthony Edwards sta bila izbrana na naboru 2020, Edwards kot prvi, in bosta prvič združila moči na parketu.

Ball je minulo sezono zaključil s povprečjem dobrih 20 točk, 7 podaj in skoraj 5 skokov, Edwards pa je zbral nekaj manj kot 29 točk na tekmo, 5 skokov in 3,7 podaje.

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