Nova era pri Dallasu: Mavericski presenetili in pripeljali prvaka

Po šokantnem odhodu slovenskega zvezdnika Luke Dončića je Dallas dvakrat zapored ostal brez končnice lige NBA. Odmevna kadrovska poteza, ki je izrazito spremenila razmerja moči v zahodni konferenci, je v Teksasu poskrbela za številne spremembe, po novi skromni sezoni pa se je moral posloviti tudi Jason Kidd.

Ekipa, ki je še leta 2024 na krilih Dončića in Kyrieja Irvinga zaigrala v velikem finalu lige NBA, naj bi po poročanju dobro obveščenih ameriških novinarjev zdaj našla novega stratega. Pomembno vlogo v Dallasu bo očitno prevzel Dusty May, ki je v minuli sezoni z Michiganom osvojil naslov prvaka univerzitetne lige NCAA.

BREAKING: University of Michigan coach Dusty May has agreed to become the new head coach of the Dallas Mavericks, sources tell me, @AdamSchefter, @PeteThamel. Major college-to-pro jump for the 2026 NCAA championship coach and swing for the Mavericks and Masai Ujiri. pic.twitter.com/rwlwhRtNfo — Shams Charania (@ShamsCharania) June 22, 2026

Devetinštiridesetletni May je v zadnjih dveh letih z ekipo Wolverines vknjižil 64 zmag in le 13 porazov. V sezoni 2024/25 je osvojil turnir Big Ten, v minuli pa si je pokoril vso konkurenco že v rednem delu sezone, nato je univerzi iz Michigana prinesel še drugi naslov v njeni zgodovini.

Dusty May je ekipo Michigan popeljal do drugega naslova univerzitetne lige NCAA. Foto: Guliverimage Čeprav so si v Michiganu prizadevali, da uspešnega trenerja zadržijo v svojih vrstah, ga je klic iz lige NBA prepričal. Veliko vlogo pri tem naj bi odigral tudi Cooper Flagg, prvi zvezdnik Mavericksov, okrog katerega zdaj pri Dallasu gradijo ekipo za prihodnost.

Masai Ujiri, prvi mož teksaške franšize, naj bi podrobno spremljal več trenerjev iz študentske konkurence, na koncu mu je uspelo v Dallas zvabiti prvaka. May se bo tako lotil izziva, ki so si ga želeli mnogi izkušenejši trenerji, a hkrati prinaša tudi veliko odgovornost. Kljub slabim rezultatom v zadnjem obdobju bodo pričakovanja v Teksasu pred novo sezono zopet visoka, Flaggu se bo hujši poškodbi kolena predvidoma znova pridružili Irving, v Dallasu zaenkrat ostaja tudi izkušeni Klay Thompson, tu sta še Daniel Gafford in Dereck Lively II.