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Avtor:
STA

Torek,
23. 6. 2026,
21.35

Osveženo pred

7 minut

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Natisni članek
Liga NBA Liga NBA Portland Trail Blazers​ Micah Nori

Torek, 23. 6. 2026, 21.35

7 minut

Portland Trail Blazers

Nori novi trener Portlanda

Avtor:
STA

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Micah Nori | Micah Nori je novi trener Portlanda. | Foto Guliverimage

Micah Nori je novi trener Portlanda.

Foto: Guliverimage

Severnoameriška profesionalna košarkarska ekipa Portland Trail Blazers je danes za novega glavnega trenerja imenovala Micaha Norija. Dvainpetdesetletni strokovnjak doslej še ni opravljal samostojnega trenerskega dela, od samega začetka trenerskega je bil v strokovnih štabih pomočnik, zadnjih pet let pri Minnesoti, poroča agencija Reuters.

Nori bo na klopi Portlanda nasledil Tiaga Splitterja, ki so ga prejšnji teden imenovali za glavnega trenerja ekipe Chicago Bulls.

Splitter je Portland v minuli sezoni popeljal do rezultata 42-40 in uvrstitve v končnico, potem ko je zamenjal Chaunceyja Billupsa, ki so ga oktobra lani zaradi iger na srečo aretirali v preiskavi FBI.

"Po obsežnem iskanju je postalo jasno, da Micah pooseblja lastnosti, ki jih iščemo pri vodji naše franšize," je dejal Joe Cronin, generalni direktor Portlanda.

"Prinaša bogato strokovno znanje, dokazano sposobnost razvoja igralcev in pristnost. Navdušeni smo nad prihodnostjo pod njegovim vodstvom in se veselimo tega, kar lahko skupaj dosežemo," je z uspešno opravljenim iskanjem novega trenerja zadovoljen Cronin.

Nori, ki v tej sezoni zapolnjuje šesto in zadnje prosto mesto glavnega trenerja v ligi NBA, je bil tudi pomočnik trenerja pri Detroitu (2018-21), Denverju (2015-18), Sacramentu (2013-15) in Torontu (2009-13).

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