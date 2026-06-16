Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
16. 6. 2026,
17.40

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Tiago Splitter Liga NBA Liga NBA Chicago Bulls

Torek, 16. 6. 2026, 17.40

1 ura, 33 minut

Liga NBA

Tiago Splitter je novi trener Chicago Bulls

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Tiago Splitter | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nekdanji brazilski košarkarski as Tiago Splitter je bil izbran za novega glavnega trenerja ekipe Chicago Bulls. Nazadnje je 41-letnik delal proti Portland Trail Blazersih.

Tiago Splitter je postal 25. trener v zgodovini kluba, ustanovljenega leta 1967, in je na klopi zamenjal Billyja Donovana. Ta je klub zapustil po šestih neuspešnih letih.

Prejšnjo sezono je Splitter vodil Portland Trail Blazers kot začasni trener, potem ko je bil Chauncey Billups aretiran tik pred začetkom sezone zaradi vpletenosti v stave. Blazers so se uvrstili v končnico prek dodatnih kvalifikacij, kar je bil njihov prvi nastop v končnici po letu 2021, v prvem krogu pa so jih nato izločili kasnejši finalisti San Antonio Spurs.

Potem ko je bil pomočnik trenerja pri Brooklyn Nets (2019 - 2023) in Houston Rockets (2023 - 2024), je Splitter sezono 2024/25 preživel kot glavni trener ekipe Paris, s katerim je osvojil francosko prvenstvo in se uvrstil v četrtfinale evrolige.

V svoji igralski karieri je Splitter v ligi NBA odigral 355 tekem, večinoma v dresu Spurs, s katerimi je leta 2014 osvojil tudi prvenstvo.

New York slavje avtobus
Sportal Kakšni prizori iz New Yorka! A po slavju tudi uničevanje. #video
Jalen Brunson
Sportal Brunson v slogu Jordana prinesel naslov New Yorku
Tiago Splitter Liga NBA Liga NBA Chicago Bulls
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.