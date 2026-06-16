Nekdanji brazilski košarkarski as Tiago Splitter je bil izbran za novega glavnega trenerja ekipe Chicago Bulls. Nazadnje je 41-letnik delal proti Portland Trail Blazersih.

Tiago Splitter je postal 25. trener v zgodovini kluba, ustanovljenega leta 1967, in je na klopi zamenjal Billyja Donovana. Ta je klub zapustil po šestih neuspešnih letih.

Prejšnjo sezono je Splitter vodil Portland Trail Blazers kot začasni trener, potem ko je bil Chauncey Billups aretiran tik pred začetkom sezone zaradi vpletenosti v stave. Blazers so se uvrstili v končnico prek dodatnih kvalifikacij, kar je bil njihov prvi nastop v končnici po letu 2021, v prvem krogu pa so jih nato izločili kasnejši finalisti San Antonio Spurs.

Potem ko je bil pomočnik trenerja pri Brooklyn Nets (2019 - 2023) in Houston Rockets (2023 - 2024), je Splitter sezono 2024/25 preživel kot glavni trener ekipe Paris, s katerim je osvojil francosko prvenstvo in se uvrstil v četrtfinale evrolige.

V svoji igralski karieri je Splitter v ligi NBA odigral 355 tekem, večinoma v dresu Spurs, s katerimi je leta 2014 osvojil tudi prvenstvo.