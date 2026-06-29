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Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
19.36

Osveženo pred

20 minut

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Liga NBA Liga NBA Marcus Smart Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 19.36

20 minut

Los Angeles Lakers

Marcus Smart se kot prost igralec odpravlja na trg

Avtor:
S. K.

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Marcus Smart | Marcus Smart očitno zapušča Los Angeles. | Foto Guliverimage

Marcus Smart očitno zapušča Los Angeles.

Foto: Guliverimage

Branilec Marcus Smart naj bi po eni sezoni zapustil Los Angeles Lakerse, poročajo ameriški mediji. Izkušeni 32-letni ameriški košarkar, specialist za obrambne naloge, je namrečzavrnil opcijo igralca (player option) v višini 5,4 milijona dolarjev (4,7 milijona evrov), ki bi ga pri Jezernikih zadržala še eno leto, in bo svoje usluge kot prosti igralec (free agent) ponudil na trgu.

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Marcusa Smarta naj bi zanimala stabilnejša, dolgoročna pogodba, ki pa mu je v Los Angelesu lani niso mogli zagotoviti. Odličnega obrambnega igralca si je v ekipi zaželel prav slovenski superzvezdnik Luka Dončić, najverjetnejši odhod košarkarja, ki je bil leta 2022 izbran za najboljšega obrambnega igralca v ligi NBA, pa je tako slaba novica tudi za Ljubljančana.

A ne nepričakovana, saj se v ameriških medijih že od konca sezone špekulira, da naj bi bil Smart namenjen k Houston Rocketsom.

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