Kontrvoerzni ameriški košarkarski zvezdnik Ja Morant bo kariero v severnoameriški košarkarski ligi NBA nadaljeval kot član Portland Trailblazers. Dosedanji klub najboljšega novinca sezone 2019/20 Memphis Grizzlies je sporočil, da je s Portlandom dosegel dogovor o menjavi igralcev, v kateri je za Moranta prejel Jeramija Granta in Krisa Murryja.

Memphis je od izpada v prvem krogu končnice v sezoni 2024/25 popolnoma preoblikoval osrednji del svoje ekipe. V zamenjavah je poleg Jaja Moranta najprej, junija 2025, odšel Desmond Bane, nato pa februarja letos še Jaren Jackson Jr.

"Številka 12, hvala za vse odlične akcije, za spomine in nepozabne trenutke ter tvoj prispevek ekipi in k našemu mestu," je Memphis ob menjavi talentiranega, a pogosto težavnega zvezdnika, zapisal na družbenih omrežjih.

🐻 2x All-Star

🐻 All-NBA Second Team

🐻 Rookie of the Year

🐻 All-Rookie First Team

🐻 Most Improved Player

🐻 Franchise record for points in a single game (52)



12, thank you for every highlight, every memory, every unforgettable moment and for all you've given this team, this… pic.twitter.com/1RscVZdelL — Memphis Grizzlies (@memgrizz) June 30, 2026

Morant bo imel v Portlandu priložnost, da se znova vrne v formo, ki ga je popeljala do dveh zaporednih nastopov na tekmi vseh zvezd v letih 2022 in 2023. V prejšnjih treh sezonah je zaradi poškodb in težav izven igrišča odigral vsega 79 tekem.

Memphis bo ekipo v nadaljevanju sestavil okoli tretjega izbora na letošnjem naboru lige Camerona Boozerja.