Torek, 9. 6. 2026, 4.00
7 ur, 37 minut
Češnjeve čokoladne rezine, ki jih boste jedli brez slabe vesti
Zdrave sladice so danes vse bolj priljubljene, saj si želimo uživati v sladkem okusu brez občutka krivde in brez odvečnih dodatkov. Ta recept združuje naravno sladkobo češenj, hranljivo kokosovo osnovo in bogato temno čokolado, ki skupaj ustvarijo popolno ravnovesje med svežino in razkošjem okusa. Sladica je preprosta za pripravo, ne zahteva pečenja in je odlična izbira za zdravo sladkanje v poletnih dneh.
@glowingwithgracee CHERRY COCONUT CHOCOLATE BARS🍒🥥🍫 You only need 4 simple ingredients to make these healthy and delicious cherry coconut chocolate bars😍 if you’re a cherry lover this recipe is for you butttt if you aren’t you can sub the cherries for any frozen fruit! Recipe: -2 cups shredded coconut -1 cup frozen cherries -3 tbsp maple syrup -1 cup dark chocolate chips + 1 tsp coconut oil How to: -to a food processor add frozen cherries, shredded coconut, and maple syrup, pulse until well combined -line a loaf pan with parchment paper and press mixture evenly into pan, freeze for at least 2 hours -once frozen remove from freeze and slice into bars -microwave dark chocolate chips + coconut oil in a microwave safe bowl in 30 second increments until melted -dip bars into chocolate and place back in freezer until chocolate hardens Enjoy!🥰 Tag someone who would love these!👇🏻 #easyhealthyrecipes #healthyrecipes #glutenfreerecipes #dairyfreerecipes #darkchocolate #healthydessert #healthydesserts #dairyfreedessert #cherries #shreddedcoconut ♬ YOU LOOK SO DIVINEEE - nathan
Sestavine:
- 160 gramov nastrganega kokosa,
- 140 gramov zamrznjenih češenj,
- 45 mililitrov javorjevega sirupa,
- 170 gramov temnih čokoladnih kapljic,
- 5 gramov kokosovega olja.
Priprava:
V kuhinjski mešalnik dodajte zamrznjene češnje, nastrgan kokos in javorjev sirup. Mešajte, dokler se sestavine ne povežejo v enotno zmes.
Model za kruh obložite s papirjem za peko in vanj enakomerno pritisnite pripravljeno maso. Postavite v zamrzovalnik za vsaj dve do tri ure, da se strdi.
Ko je masa popolnoma zamrznjena, jo vzemite iz modela in narežite na enakomerne ploščice.
V posodi, primerni za mikrovalovno pečico, stopite temne čokoladne kapljice skupaj s kokosovim oljem. Segrevajte v intervalih po 30 sekund, dokler se čokolada popolnoma ne stopi.
Ploščice pomočite v stopljeno čokolado in jih ponovno položite v zamrzovalnik, da se čokoladna obloga strdi.
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