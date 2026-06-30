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Avtorji:
R. P., M. P.

Torek,
30. 6. 2026,
20.48

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3 minute

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Erling Haaland Kylian Mbappe Kylian Mbappe Francoska nogometna reprezentanca norveška nogometna reprezentanca Slonokoščena obala Švedska nogometna reprezentanca Mehiška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Slavko Vinčič

Torek, 30. 6. 2026, 20.48

3 minute

SP 2026 v nogometu, 20. tekmovalni dan, šestnajstina finala

Kdo drug kot Haaland rešuje Norveško #vŽivo

Avtorji:
R. P., M. P.

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SP 2028 Norveška Slonokoščena obala Erling Haaland | Erling Haaland je s svojim petim zadetkom na mundialu v 86. minuti zadel za vodstvo Norveške z 2:1. | Foto Reuters

Erling Haaland je s svojim petim zadetkom na mundialu v 86. minuti zadel za vodstvo Norveške z 2:1.

Foto: Reuters

Znani so prvi štirje udeleženci osmine finala SP 2026, to so Kanada, Brazilija, Paragvaj in Maroko, med njimi ni niti enega iz Evrope. Šele to noč bo znan prvi. Vsaj en, saj se bosta ob 23. uri v New Yorku udarili Francija in Švedska. Pred tem ob 19. uri v Arlingtonu igrata Norveška in Slonokoščena obala, tako da bi lahko Evropa pozdravila dva predstavnika v osmini finala. Norvežani so povedli ob koncu prvega polčasa. V noči na sredo igrata še Mehika in Ekvador, glavni sodnik na tekmi pa Slavko Vinčić.

SP 2026, šestnajstina finala:

30. junij, torek:
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Odegaard, Sorloth in druščina so spočiti

Antonio Nusa je ob koncu prvega polčasa zadel za vodstvo Norveške z 1:0. | Foto: Reuters Antonio Nusa je ob koncu prvega polčasa zadel za vodstvo Norveške z 1:0. Foto: Reuters Norvežani imajo eno bolj zvezdniških ekip na letošnjem mundialu, zlasti kar zadeva napad, kjer vliva strahospoštovanje Erling Haaland. Na prvih dveh tekmah je dosegel štiri gole. Na zadnji tekmi je počival, oslabljeni Skandinavci so izkusili moč razigranih Francozov (1:4). A proti Slonokoščeni obali sigrajo tudi kapetan Martin Odegaard, pa soigralec Jana Oblaka pri Atleticu Alexander Sorloth in član Leipziga Antonio Nusa. Pa vseeno več kot pol ure niso imeli ene same omembe vredne priložnosti. Njihovi navijači, ki navdušujejo z "veslanjem", so si oddahnili šele v 39. minuti. Po izvrstni individualni potezi je s strelom po diagonali zadel Nusa. Vratar Yahia Fofana ni imel nobenih možnosti. Po doseženem zadetku so se Norvežani le sprostili in ob koncu polčasa sta imela priložnost za povišanje vodstva Haaland in Sorloth. V sodnikovem dodatku je z glavo prek vrat streljal Emmanuel Agbadou, kar je bila najlepša priložnost Slonokoščene obale.

V drugem polčasu so morali pobudo prevzeti sloni, kot imenujejo nogometaše Slonokoščene obale. V 55. minuti je po odbitku dobro streljal Nicolas Pepe, a je še bolje branil Orjan Nyland. Streljal je Torbjorn Lysaker, vratar je bil premagan, a je Amad Diallo žogo odbil z golove črte. Tekma se je začela znova v 74. minuti, ko je prav nogometaš Manchester Cityja Diallo zadel za izenačenje na 1:1. A je Norveško rešil kdo drug kot Haaland. Za zadetek za 2:1 se sicer lahko za res lepo podajo zahvali Patricku Bergu. Tega so pokrivali trije nogometaši, a je vseeno spravil žogo pred vrata, kjer je bil sam napadalec Cityja, ki je žogo samo še potisnil v mrežo.

Po Mbappeju se je razigral še Dembele

Ousmane Dembele je proti "rezervni" zasedbi Norveške dosegel tri zadetke že v uvodnih 32 minutah. | Foto: Reuters Ousmane Dembele je proti "rezervni" zasedbi Norveške dosegel tri zadetke že v uvodnih 32 minutah. Foto: Reuters Ogromno zvezdniških imen iz najboljših evropskih klubov bo na delu ob 23. uri, ko se bosta v East Rutherfordu na stadionu MetLife spopadli Francija in Švedska. Veliki favoriti so galski petelini, ki so na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih vedno zaigrali v finalu. Ko se je po kapetanu Kylianu Mbappeju strelsko prebudil še Ousmane Dembele, so Francozi še povečali število vročih orožij, s katerimi lahko prebijejo malodane vsako obrambo na svetu. 

Na selektorski stolček se vrača Didier Deschamps, ki je izpustil zadnjo tekmo, saj je odpotoval v domovino na pogreb svoje matere. Morda se v obrambo vrne tudi William Saliba, ki mu nagaja hrbet, za mesto v napadu pa se bosta verjetno potegovala klubska soigralca pri PSG-ju Desire Doue in Bradley Barcola

New York je poln francoskih in švedskih navijačev. Tako so privrženci galskih petelinov prečkali Brooklynski most. | Foto: Reuters New York je poln francoskih in švedskih navijačev. Tako so privrženci galskih petelinov prečkali Brooklynski most. Foto: Reuters

Tudi Švedi imajo zvezdnike v napadu. Alexander Isak in Viktor Gyökeres sta najmočnejši imeni vsaj na papirju, na tem SP 2026 pa največ zadetkov vseeno dosega Anthony Elanga.

Azteca je mehiška trdnjava, sodi Slovenec

Slavko Vinčić bo v Mehiki sodil tretjo tekmo na SP 2026. | Foto: Guliverimage Slavko Vinčić bo v Mehiki sodil tretjo tekmo na SP 2026. Foto: Guliverimage Ob 3. uri zjutraj se začenja še spektakel na stadionu Azteca v prestolnici Mehike, na katerem bo glavni sodnik Slavko Vinčić. Mehičani so v skupinskem delu nanizali tri zmage, si z devetimi točkami napolnili samozavest, zdaj pa prihaja najtežji izpit. Ekvador je blestel v južnoameriških kvalifikacijah, na SP 2026 pa bo ponesrečenem začetku ujel zalet tik pred zdajci in si z zmago nad Nemčijo utrl pot med najboljših 32. Mehika sanja o prvi zmagi v izločilnem delu SP po letu 1986. Tudi takrat je zmagala na domačih tleh. Ekvador z vročekrvnim selektorjem, svetlolasim Argentincem Sebastianom Beccacecejem, bo vse prej kot lahek tekmec. 

Navijači Ekvadorja bodo danes v veliki manjšini na srečanju v Ciudadu de Mexicu. | Foto: Reuters Navijači Ekvadorja bodo danes v veliki manjšini na srečanju v Ciudadu de Mexicu. Foto: Reuters

Stadion Azteca, na katerem se bo stiskalo 80 tisoč fanatičnih navijačev, predstavlja domačo nogometno trdnjavo. Mehika je od leta 1966 na njem izgubila le dvakrat. Na zadnjih 24 tekmah je nepremagana. Če upoštevamo tekme, ni Mehika doživela poraza že 11 dvobojev zapored, v tem obdobju pa je prejela skupno le dva zadetka! Mehika je bila tudi edina ekipa, ki je osvojila maksimalno število v skupinskem delu SP 2026 brez prejetega zadetka.

Najboljši strelci:

– Messi (Argentina)
4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)
...

SP 2026, 20. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

30. junij, torek:

Spored šestnajstine finala SP 2006:

Nedelja, 28. junij

Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0)

Ponedeljek, 29. junij

Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)
Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1)

Torek, 30. junij

Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)
19.00 Dallas: Slonokoščena obala – Norveška
23.00 New York/New Jersey: FrancijaŠvedska

Sreda, 1. julij

3.00 Ciudad de Mexico: Mehika Ekvador
18.00 Atlanta: AnglijaDR Kongo
22.00 Seattle: BelgijaSenegal

Četrtek, 2. julij

2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA Bosna in Hercegovina
21.00 Los Angeles: Španija Avstrija

Petek, 3. julij

1.00 Toronto: PortugalskaHrvaška
5.00 Vancouver: Švica Alžirija
20.00 Dallas: Avstralija Egipt

Sobota, 4. julij

0.00 Miami: Argentina Zelenortski otoki
3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana

SP 2026 Splošna
Sportal Spored tekem in vsi rezultati SP 2026

Pari osmine finala:

Kanada - Maroko
Paragvaj - Francija/Švedska
Brazilija - Slonokoščena obala/Norveška
Mehika/Ekvador - Anglija/DR Kongo
Portugalska/Hrvaška - Španija/Avstrija
ZDA/BiH - Belgija/Senegal
Argentina/Zelenortski otoki - Avstralija/Egipt
Švica/Alžirija - Kolumbija/Gana

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