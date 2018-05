Je to ta hip najbolj modna restavracija na svetu?

Foto: Delfino Sisto Legnani in Marco Cappelletti/Fondazione Prada

V začetku leta so v muzeju modne hiše Gucci v Firencah odprli restavracijo s podpisom Massima Botture, enega najbolj znanih kuharjev na svetu. Zdaj je udarec vrnil še en italijanski modni gigant - Prada.

V južnem delu Milana so namreč pred kratkim odprli še zadnji del kompleksa Fondazione Prada, ki ga je legendarna Miuccia Prada (lastnica in glavna oblikovalka znamke Prada) posvetila sodobni umetnosti, oblikovanju in arhitekturi.

Novoodprti del kompleksa, ki je nastal v nekdanji destilarni, je 60-metrski stolp, poimenovan preprosto Torre (stolp v italijanščini), to ime pa nosi tudi restavracija, ki so jo odprli v šestem in sedmem nadstropju stolpa.

Foto: Delfino Sisto Legnani in Marco Cappelletti/Fondazione Prada

Foto: Delfino Sisto Legnani in Marco Cappelletti/Fondazione Prada

Foto: Delfino Sisto Legnani in Marco Cappelletti/Fondazione Prada

Restavracijo Torre so tako kot preostanek kompleksa zasnovali v nizozemskem arhitekturnem biroju pod vodstvom slovitega arhitekta Rema Koolhaasa.

Ta je restavracijo opisal kot "kolaž predobstoječih tem in elementov" in v njej kombiniral tako dizajnersko opremo kot umetniška dela.

V restavraciji in baru, ki skupaj obsegata 215 kvadratnih metrov, so gosti torej obkroženi z deli tako vrhunskih oblikovalcev - stoli in mizami s podpisom Eera Saarinena - kot slovitih sodobnih umetnikov, kot so Lucio Fontana, Jeff Koons in William N. Copley.

Foto: Delfino Sisto Legnani in Marco Cappelletti/Fondazione Prada

Foto: Delfino Sisto Legnani in Marco Cappelletti/Fondazione Prada

Restavracijo obdajajo ogromna okna, skozi katera se razlega izjemen pogled na Milano, del nje pa so opremili z izvirnimi detajli iz legendarne, od leta 2016 zaprte newyorške restavracije The Four Seasons.

Tako restavracija kot bar sta v enem nadstropju, nad njima, v najvišjem nadstropju stolpa, pa je prostor s chef's table, kuharjevo mizo, ki jo od kuhinje loči le steklena stena.

Foto: Delfino Sisto Legnani in Marco Cappelletti/Fondazione Prada

In čeprav poudarjajo, da je jedilnik italijanski in navdihnjen s tradicijo, je kuhinja restavracije Torre obenem kraj, kjer bodo raziskovali mednarodne vplive. Pod pokroviteljstvom projekta CARE's, ki ga je zasnoval sloviti italijanski kuhar Norbert Niederkofler, bodo v kuhinjo vabili mlade kuharje z vsega sveta, ki bodo tam lahko predstavili kulinariko svoje dežele ter jo povezali s principi etične in trajnostne kuhinje.