Gostje, ki ne znajo reči "prosim", morajo plačati več

Da bi svoje goste navadil olike, je lastnik indijske čajnice v angleški grofiji Lancashire uvedel nov cenik, na katerem se cene gibljejo glede na lepo obnašanje gostov.

Kot je gostinec Usman Hussain povedal za Daily Mail, želi na ta način nagraditi olikane goste. Tako bo tisti, ki bo čaj naročil brez besed "dober dan" in "prosim", plačal pet funtov (5,7 evra), z besedo "prosim" cena pade na tri funte (3,4 evra), če bo gost ob prihodu še pozdravil, pa bo plačal le 1,9 funta (2,2 evra).

"Gre za prijazen opomnik, da je lepo, da smo olikani. Žal na to včasih pozabimo," je za Daily Mail dejal Hussain, ki najvišje cene do zdaj ni zaračunal še nikomur.

"Če kdo ni olikan, pokažem na cenik, in vsak do zdaj je takoj spremenil svoj odnos," je povedal, "veliko ljudi je predvsem ob jutrih precej odrezavih, a se ob našem ceniku zamislijo. Do svojih strank se obnašam kot do gosta v svojem domu. Lepo je, če mi to spoštovanje tudi vrnejo."

