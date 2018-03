Gostilna Pr' Matičku: kranjski mojstri za divjačino

Foto: Miha First

Samo z divjačino ne gre, smo ugotovili, ko smo se prebili v prostore, kjer je zadišalo po pici, ki so jo ravno pospravljali v kartonaste škatle. Na srečo nas je že na vratih pozdravil velik nagačen in besen medved, ki so ga očitno ustrelili domači lovci. V hiši je še serija drugih trofej, največji je los, opazili smo fazana in neko divje govedo, pa tudi kurenta.

Gostilna Pr' Matičku

Jezerska cesta 41, 4000 Kranj

Telefon: 04 234 33 60

V vsakem primeru smo bili odločeni, da bomo jedli divjačino, ne sulca ali postrvi, ne navadnih zrezkov in gotovo ne pic. V ozadju so vrteli malo Briljantine, malo Beatlov, mi pa smo na začetku zvrnili šilce Turkovega ameriškega slamnika iz Podnarta ter pitno, ne presladko zlato radgonsko rose penino.

Foto: Miha First

Na utrujenem jedilnem listu za začetek ponujajo divjačinski ali brancinov karpačo, lovski krožnik, gratinirane gobice iz krušne peči, postržačo in ajdovo kašo z jurčki. Naše omizje pa, kot rečeno, ni omahovalo, naročili smo lovski krožnik, eno najzanimivejših hladnih plošč v deželi.

Divjačinski narezek Foto: Miha First

Za devet evrov so pripravili divjega prašiča kot pršut, kot vratovino in kot salamo, zraven sta bila jelenov karpačo in jelenova salama, muflon je prispeval material za salamo, gams pa za klobaso. Sodelovali sta še dve različici sira: z vasabijem in čilijem. Razveselili smo se doma vložene zelenjave, v okisani mešanici so bili česen, paprika, kumarice in korenčki.

V domači kuhinji vložena zelenjava ... Foto: Miha First

... in Matičkova različica postržače Foto: Miha First

Vse skupaj smo podprli s hišno različico postržače, ki jo v nasprotju s prleško pripravijo s čebulo, bučnim oljem in smetano. Bogat obrok, zaradi katerega se je vredno odpraviti na izlet v gorenjsko prestolnico. Ob divjačinskem krožniku smo pili Mužičev sauvignon, nato smo prešli na konkretnejšega iz Kantejeve kleti na tržaškem Krasu.

Tistega mrzlega večera je snežilo, zato smo se ogreli z juhami. Z izjemno divjačinsko, ki je še najbližje goveji, in z redko fižolovo z rezanci. Ponujajo še smučevo in klasično govejo juho ter regiment testenin, ki jih polivajo s paradižnikovo, kraško in gobovo omako ali pa s kozicami. Pa smo šli tudi naprej raje z divjačino.

Divjačinska bistra juha Foto: Miha First

Simpatična natakarica nam je povedala, da jedilni list večinoma drži, da pa je bolje, če nam pove sama, kaj se aktualnega kuha in peče v kuhinji. Čtivo je omenjalo divjačinske stejke, puranov zrezek, svinjsko ribico, divjačinski golaž, medveda, divjačinsko kranjsko in divjačinska pražena jetrca, mi pa smo se na koncu vseeno pustili prepričati: naročili smo fazana in muflona. Divjo kuro in divjo ovco, če se pošalimo.

Fazan ... Foto: Miha First

... in muflon Foto: Miha First

Fazanu dodajo izjemen pečen krompir, muflonu sirove štruklje, oba so spremljali skorževa omaka in pire rdeče pese, nekaj korenja in brokolija, kot solata pa še domač motovilec z jajcem. Vrhunski užitek.

Škoda, da jih pri delu malce ovira kaotična vinska ponudba. Po eni strani je mogoče dobiti marsikaj, po drugi strani pa marsičesa, kar je mogoče prebrati, nimajo. Kolikor smo lahko ocenili, imajo ob omenjenih vinih, ki smo jih pili med večerjo, veliko Mužiča in Bordona ter Santomasa in Krapeža. V hladilnikih smo uzrli tudi Kristančiča, Četrtiča, briško in vipavsko zadrugo ter Mlečnika.

Foto: Miha First

Še k sladici. Velika kosa orehove rulade sta bila v glavni vlogi, za spremljavo smo vzeli še sladoled z okusom pečenega jabolka. Na koncu so ponudili ledeno mrzlo domače žganje, v katerem je med obilico arom prevladoval janež.

Orehova rulada v količinah, ki jih nismo zmogli niti najvzdržljivejši. Foto: Miha First

Povzetek

Lovska gostilna v Kranju, kjer je ob različnih priložnostih mogoče dobiti večino gozdnih prebivalcev, za malo manj pustolovske goste imajo tako morske kot sladkovodne ribe, za še bolj klasične jedce pa celo pice. Za divjačinsko večerjo imejte v žepu od 25 do 30 evrov.

Vinska ponudba je dokaj zmedena, marsičesa zapisanega ni v kleti, marsikaj, kar je v kleti, pa ni zapisano. Nujna je pomoč osebja.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.