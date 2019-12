Česa med decembrskimi prazniki ne sme zmanjkati? Francoske solate! #video

Celoten videorecept si oglejte v rubriki Kuhamo s Karolino v oddaji Planet 18 danes ob 18. uri na Planetu.

Ocvrta mini "bedrca" s francosko solato

Sestavine za 4 osebe:

6 perutničk

sol

moka, jajca in drobtine za paniranje

Francoska solata:

2 korenčka

2 krompirja

200 g graha

4 kisle kumarice

3 trdo kuhana jajca

pol kozarca majoneze

sol, poper

Postopek:

Perutničke prerežemo na pol, jih zarežemo okrog zgornje kosti, skupaj s kožo obrnemo in z roko oblikujemo v majhno bedrce. V delu perutničke, kjer sta dve kosti, tanjšo izkoščičimo, debelejšo prav tako zarežemo in oblikujemo v majhno bedrce. Če se nam zdi pretežko, jo preprosto pustimo in spaniramo polovičko. Paziti moramo, da pomokamo, damo v jajce in drobtine samo del, ki smo ga oblikovali v bedrce.

Ocvremo v olju do zlatorumene barve. Ponudimo lahko vroče ali hladne k narezku.

Za francosko solato korenček ostrgamo, ga narežemo na drobne kocke, prav tako olupimo krompir in narežemo na kocke ter skuhamo. Skuhamo tudi grah. Lahko pa kupimo tudi zamrznjeno zelenjavo za francosko solato ter to skuhamo v vreli in soljeni vodi.



Odcedimo in pustimo, da se ohladi. Med tem časom olupimo jajca, na drobno narežemo kisle kumarice in ko se zelenjava ohladi, zmešamo z majonezo. Previdno premešamo, malo popopramo in po okusu solimo. Sama dodam malce več majoneze, da je francoska bolj mazava.

Pa dober tek!

Prispevek je nastal v sodelovanju z Zvijezdo in gostilno Pri kozolcu iz Vojnika.

