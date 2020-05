Triplastna torta z velikim presenečenjem #video

Keksi Oreo dobivajo čisto nove sladke dimenzije. S pomočjo dveh novih izdelkov - mleti in zdrobljeni Oreo - lahko pričaramo odlične domače sladice za vsako priložnost.

Preverite preprost recept za triplasno Oreo torto. Zelo verjetno bo postala glavna zvezda vaših naslednjih rojstnodnevnih zabav:

Sestavine:

2 skodelici mletih keksov Oreo

10 dag stopljenega masla

2 zavitka čokoladnega pudinga

2 zavitka vaniljevega pudinga

250 ml smetane za stepanje

1 skodelica zdrobljenih keksov Oreo

Priprava:

26-centimetrski model obložimo s papirjem za peko ali pa ga dobro premažemo s stopljenim maslom. Mlete piškote damo v skledo in jih prelijemo ter dobro premešamo s stopljenim maslom. Stresemo na dno modela in jih dobro pritisnemo ob dno.

Puding skuhamo po navodilih iz vrečke, vzememo le en deciliter manj mleka, da bo bolj trd in bomo lažje rezali kose. Najprej skuhamo čokoladni puding in ga prelijemo po zmletih piškotih. Skuhamo vaniljev puding in ga prav tako lepo prelijemo čez čokoladni puding.

Foto: Jan Lukanović

Pustimo, da se ohladi. Med tem časom stepemo sladko smetano, ji na koncu dodamo zmlete piškote in potem lepo pokrijemo našo zloženko. Po vrhu potrosimo še zdrobljene piškote in damo na hladno, najbolje v hladilnik vsaj za štiri ure ali kar čez noč.

Lahko vzamemo tudi pravokotni model, kar pač imamo pri roki.

Keksi Oreo – za najbolj sladko zabavo

Vsaka doma pripravljena sladica lahko dobi novo dimenzijo okusov – obogatite in poživite jo s pomočjo dveh novih slaščičarskih pomočnikov: drobljenih in mletih keksov Oreo. Oreo Crumbs (zdrobljeni) je poln zdrobljenih koščkov piškotov Oreo, ki popestrijo vsako vašo sladico. Oreo Powder (mleti) so piškoti Oreo, zmleti do popolnosti in spremenjeni v slasten prah – nenadomestljiva sestavina za pripravo tort in peciva. Oba izdelka sta predstavnika edinstvenega okusa Oreo, ki ima v vašem srcu posebno mesto. Z njima lahko popestrite številne sladice in si privoščite tudi malo več slaščičarskega eksperimentiranja. Vaša naslednje sladke pojedine za najljubše praznike bodo nedvomno pravi uspeh.

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za pripravo jedi za vaše rojstnodnevne zabave. In če je trislojna torta Oreo lahko vrhunec praznovanja, so lahko rdeča nit celotne zabave prav keksi Oreo. Oreo napitki, rulade, pite, torte in celo palačinke!

Za vas smo pripravili še nesramno dober čokorecept za palačinke – ker vemo, da so dobre domače palačinke vedno dobra podlaga za otroški (pa tudi odrasel) sladki nasmeh.

Palačinke z zdrobljenim keksom Oreo

Sestavine (za 20 debelih ameriških palačink):

4 jajca

550 g moke

1 pecilni prašek

žlica sladkorja

ščepec soli

600 ml mleka

maslo

100 g zdrobljenih keksov Oreo

Priprava:

V moko vmešamo pecilni prašek. Jajca in mleko penasto vmešamo ter dodamo moko s pecilnim praškom. Solimo in sladkamo ter vmešamo še zdrobljene kekse Oreo. Dobro premešamo, da dobimo gosto maso (bolj gosto kot za navadne palačinke).

Medtem na srednje velikem ognju segrejemo večjo ponev, ki jo premažemo z maslom. Palačinke pečemo na obeh straneh.

Lahko jih popestrite s kremo, sladoledom, sladko smetano in zdrobljenim ali mletim keksom Oreo.

Če boste s palačinkami popestrili otroško zabavo, lahko malčkom dovolite "modno" okraševanje z različnimi prelivi, bomboni in seveda keksi Oreo.