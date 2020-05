Sladica z veliko začetnico: jabolčna rulada z orehi in keksi Oreo

Legendarni keksi Oreo niso samo najboljša sladka razvada ob kozarcu toplega mleka, so tudi odlična podlaga za slastne domače recepte. Drobljeni in mleti keksi Oreo bodo nedvomno popestrili vašo domačo peko. Mi smo se o tem prepričali s pripravo preproste rulade.

Rulada, ki skriva sladko presenečenje

Preverite, kako enostavno pripraviti sladico, ki bo razveselila tako najmlajše sladkosnede kot tudi nekoliko starejše ljubitelje sladkega.

Sestavine za biskvit:

6 jajc

6 žlic sladkorja

6 žlic moke

četrtina pecilnega praška

Za nadev:

polovica paketa mletih keksov Oreo

5–6 jabolk

50 g mletih orehov

3 žlice sladkorja

2 žlički cimeta

pol skodelice zdrobljenih keksov Oreo

Slastna in polna okusov. Odlična rulada bo nedvomno popestrila vaše nedeljske popoldneve.

Priprava:

Rumenjake ločimo od beljakov. Iz beljakov naredimo trd sneg. Rumenjake stepamo s sladkorjem, da dobimo rahlo in svetlo zmes. Počasi rumenjakom dodajamo trd sneg in ga previdno vmešamo med rumenjake. Najbolje je, da to storimo ročno. Na koncu vmešamo še moko s pecilnim praškom.

Velik pekač obložimo s papirjem za peko in po njem potrosimo mlete kekse Oreo. Jabolka olupimo, če so kupljena, in naribamo po keksih, kolikor je mogoče enakomerno. Potresemo s sladkorjem in cimetom. Potrosimo še mlete orehe in potresemo še z zdrobljenimi keksi Oreo ter nato prelijemo s pripravljenim testom.

Pečemo v vnaprej ogreti pečici na 180 stopinj Celzija približno 25 minut. Še toplo testo obrnemo z biskvitno stranjo na mokro krpo in s pomočjo le-te zvijemo v rulado.

Prednost te rulade je, da je ni treba več odvijati, saj smo nadev pekli skupaj z biskvitom.

Oreo – zabaven dodatek vašim sladicam

Od navihanega napitka do izvrstne torte za rojstni dan.

Sladka peka še nikoli ni bila tako preprosta, predvsem pa polna sladke domišljije. Oreo se je na prodajnih policah pojavil še v dveh enkratnih oblikah – zdrobljen in mlet. Dva odlična in sladka izdelka bosta nedvomno popestrila vaše sladkanje, predvsem pa slaščičarsko ustvarjanje.

Izboljšala bosta še tako preproste sladice, kot so sladoledne kupe, ali mojstrsko nadgradila različne domače recepte.

Da bo sladkanje ob ruladi, ki jo je pripravila Karolina, še slajše, poskusite še recept za ultra zabavni napitek.

Sestavine:

1 žlica čokoladnega sirupa

2 žlički pisanih mrvic

300 ml mleka

600 g mehkega vaniljevega sladoleda

60 g zdrobljenega keksa Oreo

Priprava:

S čopičem rahlo nanesite čokoladni sirup na robove štirih kozarcev. Stresite mrvice v plitvo posodo. Robove kozarcev pomočite v mrvice drugega za drugim in jih ob tem obračajte, da bo vsak rob enakomerno obložen z mrvicami.

Z mešalnikom pripravite enakomerno mešanico iz mleka, sladoleda in zdrobljenega keksa Oreo ter jo vlijte v pripravljene kozarce. Postrezite takoj.