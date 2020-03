Velikonočna pojedina: klobasa v testu in hren v solati #video

Hren z bučnim oljem in prekajena klobasa v testu

Za klobaso v testu potrebujete:

Kuhano prekajeno klobaso,

20 dag bele moke,

pol kocke kvasa (20 g),

pol žličke soli,

1,5 decilitra tople vode,

1 jajce za premaz.

Foto: Jan Lukanović

Za hrenovo solato potrebujete:

Korenino hrena,

3 trdo kuhana jajca,

sol,

jabolčni kis,

bučno olje.

Naredimo testo. Najprej damo vzhajati kvas, ko ta vzhaja, mu dodamo moko, sol in toliko vode, da dobimo testo kot za kruh. Pustimo, da malo vzhaja, nato ga vzamemo iz sklede, oblikujemo v štruco, ki jo raztegnemo, lahko tudi zvaljamo, premažemo s stepenim jajcem, nanjo položimo klobaso in oblikujemo v hlebček. Tega lahko položimo v namaščen podolgovat model ali pa ga spečemo kot štruco. Pustimo, da vzhaja, in nato pečemo pri temperaturi od 210 do 220 stopinj Celzija približno pol ure.

Hren naribamo. Če je zelo močan, ga lahko za kratek čas postavimo v toplo pečico (lahko po pečenju klobase v testu in nam tako ni treba posebej segrevati pečice). Nariban hren posolimo, dodamo bučno olje in kis. Premešamo in če je presuh, lahko dodamo kis, če pa je ta zelo močan, še malo vode.

Jajca olupimo in narežemo na hren.

Kruh s klobaso ohladimo, narežemo na rezine in če so prevelike, jih lahko prerežemo na pol ter ponudimo skupaj s hrenom.

Foto: Jan Lukanović

Pa dober tek!

Naložite si brezplačno e-knjigo receptov Kuhamo s Karolino. V njej boste našli kopico zanimivih receptov za tradicionalne slovenske jedi.



PRENESI E-KNJIGO

Oglejte si še: