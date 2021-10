Enostaven način, kako postati kuharski mojster okusnih in zdravih jedi

Ustvarjanje kuharskih kreacij prinaša popoln odklop in sprostitev od napornega vsakdana. A pogosto je časa za tovrstno ustvarjanje premalo. Obveznosti, ki polnijo naše urnike, vse manj dopuščajo, da bi se hrani posvetili ter uživali v zdravih in polnovrednih obrokih. Žan Milosavljević , ki ga mnogi poznajo kot slovenskega masterchefa, je s svojimi sledilci delil navdušenje nad hitrim in zdravim načinom priprave obrokov. Z Mi Smart Air Fryerjem je namreč naredil kosilo z lososom, bučkami in krompirjem v pičlih 20 minutah. Žan dodaja: "Ne samo, da je moderno oblikovan, tudi pameten je. Mi Smart Air Fryer 3.5L namreč glede na vrsto hrane, ki jo naložimo v cvrtnik, prepozna čas priprave. Ker ne potrebuje olja in deluje na različnih temperaturnih stopnjah, lahko v njem pripravimo celo paleto jedi."

Najnovejši Mi Smart Air Fryer 3.5L je pameten kuhinjski aparat, ki podpira zdrav življenjski slog potrošnikov. Namesto običajnih načinov kuhanja na oljni osnovi Mi Smart Air Fryer 3.5L segreva hrano s kroženjem vročega zraka in s tem v veliki meri odpravlja potrebo po kuhanju z oljem. Ljubiteljem kuhanja Smart Air Fryer 3.5L ponuja široko paleto temperaturnih nastavitev, ki segajo od 40 do 200 stopinj Celzija, zaradi česar je vsestranski ne samo za cvrtje, ampak tudi za odmrzovanje, peko in drugo.

Nad cvrtnikom Mi Smart Air Fryer 3.5L pa je navdušen tudi Jani Jugovic, ki redno pripravlja obroke za svojo družino, zanimive in okusne recepte pa pogosto deli tudi s sledilci na družbenih omrežjih. Jani je navdušen nad novimi tehnologijami, še posebej takrat, ko te postanejo del kuhanja.

Da bi sledil vsakemu sodobnemu življenjskemu slogu, Mi Smart Air Fryer 3.5L ponuja tudi široko paleto pametnih funkcij. Cvrtnik omogoča načrtovanje priprave obrokov do 24 ur. Poleg tega pa lahko dostopate do več kot sto preprostih receptov prek priložene aplikacije Mi Home in daljinsko upravljajo napravo z glasom s pomočjo Googlovega pomočnika in Amazonove Alexe ter uživate v udobju takojšnjega ogleda postopka kuhanja prek zaslona OLED, ki prikazuje čas kuhanja in temperaturo.

Prostor za kuhanje lahko povečate s posebnim žarom. Optimalna prostornina 3,5 litra s kapaciteto kuhanja hrane za do pet ljudi v kombinaciji z žarom zagotavlja učinkovitejšo uporabo notranjega prostora cvrtnika. Tako lahko skuhate za več ljudi, ne da bi zavzeli dodaten prostor. Ko je kuhanje končano, je olje, filtrirano iz hrane, vidno na dnu košare, hrana pa ima okus, kot da je bila ocvrta z oljem. Okusno in nemastno!