Domači recepti: preprosta priprava marmelade #video

Poletje je čas za pobiranje številnih okusnih sadežev. In če imate na vrtu maline, češnje, jagode ali slive, lahko presežek na najpreprostejši način skuhate v najboljšo marmelado, ki prekaša vse, kar jih lahko kupite v trgovini. Vam na pultu ostaja neporabljeno sadje, v zamrzovalniku pa še od lani zamrznjene borovnice? Tudi to lahko hitro in preprosto skuhate v domačo marmelado, s katero se boste sladkali tudi po tem, ko na vrtu ne bo domačega sadja.

Mnoge gospodinje tradicijo izdelave domače marmelade prenašajo iz roda v rod, pri čemer se pogosto držijo zahtevnih postopkov, ki so jim jih zaupale še njihove prababice. S pravimi tehnikami in nasveti pa je priprava marmelade doma tako preprosta, da jo lahko skuhate vsakokrat, ko vam ostaja neporabljeno sadje. Kako jo pripraviti, da bo polnega okusa po sadju, sama priprava pa ne bo vzela veliko časa, preverite v videoposnetku.

Skupaj z Urško Fartelj, ki ustvarja blog 220 stopinj poševno, smo odkrili, kako lahko vsak dan začnemo s sladkim razvajanjem, ki nas napolni z energijo in veseljem. Zakaj ne bi izkoristili darov narave in se podali v kuhinjo?

Sezonski okusi skozi vse leto

Domača marmelada ponuja pristen sadni okus, ki se ne more kosati z nobeno od kupljenih. Vse bogastvo letnega časa lahko ujamete v steklene kozarčke, ki vam bodo popestrili zajtrke tudi v hladnejšem delu leta. Z uporabo sadja v sezoni lahko uživate v najljubših okusih tudi takrat, ko narava miruje.

Foto: Ana Kovač

Priprava marmelade ne zahteva nujno dolgih ur v kuhinji. Sodobne gospodinje stavijo na trike in nasvete, ki pomagajo pri hitri pripravi, ne da bi pri tem izgubili kakovost ali polnost okusa. Priprava marmelade doma omogoča eksperimentiranje z najrazličnejšimi kombinacijami sadja, zelenjave in začimb, zato lahko ustvarite edinstvene recepte. Vsak kozarec bo nagrada za vašo predanost in skrbnost pri pripravi.

Foto: Ana Kovač

Recepta za borovničevo in malinovo marmelado s semeni vanilje

Žlica te klasične marmelade je tako sladka kot sveže borovnice ali maline na dan, ko so bile nabrane. Naredite zalogo marmelade poleti, ko jih je v izobilju. Marmelada bo teknila na kruhu ali kot dodatek sladicam ali jogurtu.

Foto: Ana Kovač Sestavine:

1 kg malin

1 kg borovnic

sok limone

1 strok vanilje

1 kg Wiener želirnega sladkorja 2:1





Za različne vrste sadja izberemo sladkor s pravim razmerjem: Foto: Ana Kovač Normalno sladke marmelade Želirni sladkor Wiener Zucker 1:1 je primeren za sadje, ki nima prevelike vsebnosti naravnega sladkorja. Uporaba: 1 kg sadja, 1 kg želirnega sladkorja Wiener Zucker 1:1 Malce manj sladke marmelade Urška Fartelj je za izdelavo marmelade uporabila želirni sladkor Wiener 2:1. Vzemite dvojno količino sadja in pol manj sladkorja in že kmalu boste lahko uživali v domačem namazu iz sadja. Tako pripravljena sladka dobrota bo še posebej teknila tistim, ki stavijo na poudarjen okus sadja in ne pretirano sladkost. Za vse ljubitelje organskih izdelkov ima Wiener Zucker v svoji ponudi tudi BIO želirni sladkor Wiener Zucker BIO 2:1, 500 g, ki ga običajno uporabljamo za ekološko pridelano sadje. Manj sladke marmelade ali za zelo sladko sadje Za marmelade iz izrazito sladkega sadja, kot so kakiji ali fige, uporabljamo želirni sladkor Wiener Zucker 3:1, ki je odličen tudi, kadar si želimo manj sladke marmelade. Uporaba: 1,5 kg sadja, 500 g želirnega sladkorja Wiener Zucker 3:1

Priprava marmelade:

Borovnice in maline stresemo vsake v svojo posodo. Vsakim dodamo 0,5 kg Wiener želirnega sladkorja 2:1 in pol soka limone ter oboje počasi segrevamo do vrenja. Na koncu dodamo vaniljo in počakamo eno do dve minuti, preden marmelado naložimo v sterilizirane kozarčke ter jih neprodušno zapremo.

Še vroče kozarčke pokrijemo z odejo in počakamo do naslednjega dne, da se počasi ohladijo in se ustvari vakuum. Ohlajene kozarčke odnesemo v shrambo, kjer lahko zdržijo tudi do naslednje sezone.

Foto: Ana Kovač

Da se marmelada ne pokvari, poskrbite za sterilizacijo kozarčkov

Čist steriliziran kozarec je bistvenega pomena za to, da bo marmelada dolgo zdržala. Sterilizacija kozarčkov je ključni del konzerviranja, saj odstrani morebitne bakterije, kvasovke ali glivice in tako zaščiti hrano, ki jo daste v kozarec. Umazani ali nepravilno očiščeni kozarci okužijo marmelado, ki se posledično zelo hitro pokvari.

Postopek sterilizacije kozarčkov: Na dno pečice položimo krpo, nanjo zložimo kozarčke in pokrovčke ter pečico vklopimo na 110 stopinj Celzija. Segrevamo deset minut. Pri tej temperaturi se uniči večina bakterij, ki bi sicer lahko povzročile, da bi vsebina zavrela.

Foto: Ana Kovač