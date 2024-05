Domači recepti: osvežujoči poletni koktajl z metinim sirupom #video

V prihajajočih mesecih, ko je sonce najbolj vroče, si pogosto zaželimo osvežitve, ki nas ohladi in hkrati napolni z energijo. Osvežujočo in nadvse aromatično pijačo za vroče dni lahko sami enostavno pripravite doma. Vse, kar potrebujete, je šop sveže nabrane mete, sladkor s citronsko kislino in limono. Vaš metin sirup je lahko osnova za aromatične koktajle, ki bodo zagotovo zvezde letošnjih poletnih druženj. Kako ga pripraviti, smo vprašali Urško Fartelj !

Z osvežujočo noto in vsestransko uporabo meta že stoletja velja za eno najbolj uporabljenih zelišč v kulinariki. Uporabna je tako sveže natrgana kot posušena. Z intenzivnim vonjem in osvežujočim okusom, bo poletnim pijačam dodala piko na i.

Recept za metin sirup

Le malo sestavin da pijači tako osvežujoč okus in tako intenzivno aromo kot meta. V pomladno-poletnem času jo je v izobilju. Najboljša je tista z domačega vrta ali natrgana v naravi. V prihajajočih sončnih dneh se bo močno razrasla, zato si je nekaj natrgajte in pripravite domač metin sirup.

Foto: Ana Kovač

Priprava metinega sirupa je izjemno preprosta. Potrebujete le štiri sestavine: vodo, svežo meto, sladkor s citronsko kislino in limono.

Priprava sirupa:

Vzamemo enako količino mete, kot smo natočili vode. Kako to preverimo? Prazno posodo, v kateri smo merili vodo, napolnimo z meto do enake višine.

Vodo najprej zavremo, odstavimo s štedilnika in še v toplo vmešamo Wienerjev sladkor za izdelavo sirupov, ki že vsebuje citronsko kislino in je kot ustvarjen za preprosto izdelavo zdravih domačih sirupov iz mete ali kakšnih drugih aromatičnih rastlin in zelišč. Mešamo toliko časa, da se sladkor popolnoma stopi.

Foto: Ana Kovač

Meto operemo in jo narežemo skupaj s stebli. Pri tem uporabljamo oster nož, tako bomo dobili najintenzivnejši vonj in okus po meti v sirupu.

Ko se voda nekoliko ohladi, dodamo meto. Bodimo pozorni na to, da je voda še topla (ne pa vroča), saj takšna iz mete potegne več eteričnega olja kot hladna.

Foto: Ana Kovač

Dodamo sok limone. Na kolobarje narežemo ekološko pridelano limono in jih položimo čez meto. Poskrbeli bodo, da bo meta čim bolj v vodi, ter tako preprečevali, da bi se pričel proces razkroja.

Tako pripravljeno pokrijemo s pokrovko in pustimo stati. Po 24 urah vsebino precedimo in metin sirup nalijemo v sterilizirane steklenice, ki jih neprodušno zapremo.

Foto: Ana Kovač

Postopek sterilizacije:

Na dno pečice položimo krpo, nanjo zložimo stekleničke in pokrovčke ter pečico vklopimo na 110 stopinj Celzija. Segrevamo deset minut. Pri tej temperaturi se uniči večina bakterij, ki bi sicer lahko povzročile, da bi vsebina zavrela.

Foto: Ana Kovač

Okusni spomladanski sirupi s sladkorjem Wiener Zucker Foto: Ana Kovač Sladkor za sirup Wiener Zucker je izdelan iz skrbno odmerjene mešanice finega kristalnega sladkorja in citronske kisline. Uporaben je za preprosto izdelavo sirupov iz bezga, melise, mete ali drugih aromatičnih rastlin in zelišč. Je brez dodanih konzervansov, barvil in arom. Vsebuje citronsko kislino in pektinazo v ravno pravšnjem razmerju. Sirupe delamo v razmerju 1:1, to je liter vode in kilogram sladkorja. Če želimo narediti sok, povečamo količino vode.

Priprava osvežujočih poletnih napitkov

Ko združimo moč mete s preprostostjo sirupa, dobimo osvežilno pijačo, ki je popolna za poletne dni. Metin sirup ni le okusna alternativa poletnim pijačam, temveč je tudi poln antioksidantov, vitaminov in mineralov, ki koristijo našemu telesu. Naredite si ga na zalogo, da ga boste imeli vedno pri roki, ko si boste zaželeli osvežujočega in okusnega napitka.

Metin sirup je vsestranski in se odlično ujema tako z alkoholnimi kot brezalkoholnimi različicami koktajlov. Dodajte mu led, sadje in lističe mete, da dobite pravi poletni užitek v kozarcu, ki bo druženju dodal pridih razkošja.

Recept za ingverjevo limonado z breskvami

Foto: Ana Kovač Sestavine:

1 liter vode

2–3 breskve ali nektarine

1 žlička nastrganega ingverja

1 dcl metinega sirupa

sveža meta

1 žlica kristalnega sladkorja

led

Priprava limonade:

Ingver olupimo, ga na drobno naribamo in ga v pol decilitra vode segrejemo do vrenja, da se sprostijo eterična olja. Ingverjev napitek ohladimo. Medtem pripravimo metin sladkor, tako da lističe mete in kristalnega sladkorja skupaj zdrobimo v možnarju.

Breskve narežemo na tanke rezine, liste sveže mete operemo. V vrč damo metin sirup, precejen ingverjev napitek in vse skupaj zalijemo z vodo.

Tako pripravljeno limonado postrežemo v ohlajenih kozarcih. Robove kozarcev pomočimo najprej v metin sirup in nato v metin sladkor. V kozarce dodamo led, nekaj krhljev breskev in zalijemo z ingverjevo limonado ter okrasimo s svežo meto.

Različne sirupe lahko preprosto pripravite doma

Sirupe iz bezga, mete, melise, sivke in drugih aromatičnih zelišč pogosto lahko najdemo v domačih shrambah. Enako enostavno kot v videu prikazan metin sirup lahko naredimo sirupe iz jagodičevja in koščičastega sadja. Poleg tega, da so okusni v poletnih pijačah, so uporabni tudi kot prelivi sladoleda in sladic. Za pripravo takšnih sirupov lahko pripravite eno vrsto sadja ali kombinacijo več vrst. V nadaljevanju preverite recept za jagodni sirup, enako ga lahko naredite iz drugega sadja, ki ga imate na voljo.

Foto: Shutterstock

Sestavine:

1 kg jagod

0,5 l vode

1 kg Wienerjevega sladkorja za pripravo sirupov iz jagodičja

Jagode operemo, odstranimo peclje, zavremo v posodi z vodo in kuhamo od 5 do 10 minut. Ohlajeno jagodno zmes zmešamo z sladkorjem za jagodičevje in pustimo čez noč v hladilniku. Iztisnemo sok in precedimo skozi gosto cedilo. Sirup zavremo, pustimo vreti 3 minute in še vročega prelijemo v sterilne steklenice. Dobro zapremo in shranimo na hladnem.