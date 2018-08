Bosanski gostinec v ZDA navdušil s to potezo (pa tudi hrano)

"Pozor! Če ste lačni in nimate denarja, vam bomo dali brezplačno kosilo. Če želite, nam boste plačali, ko boste zmogli. Verjamemo, da v 21. stoletju nihče ne bi smel biti lačen," piše na vratih trgovine in delikatese Bosna, ki jo je v predmestju Richmonda v ameriški zvezni državi Virginija odprl Sabit Selimović, priseljenec iz Bosne in Hercegovine.

46-letni Selimović brezplačne obroke tistim, ki si jih ne morejo privoščiti, ponuja že vse od leta 2015, ko je lokal odprl. "To razumem, saj smo bili med vojno lačni tudi jaz in moji otroci. Saj smo imeli hrano, a je ni bilo dovolj," je leta 2016 pojasnil v intervjuju za lokalno revijo. "Tudi zdaj živimo v norem svetu, veliko ljudi je brez služb. Nisem bogat, a poskušam pomagati, kolikor lahko."

Gostinec je bil že v BiH

Kot je povedal v intervjuju, se je v Bosni in Hercegovini izšolal za kuharja in tam imel tudi svojo restavracijo, a v gospodarskem okolju, ki je bilo po vojni v BiH povsem uničeno, ni mogel preživeti. Zato se je odločil, da se bo z družino odselil. Prošnjo za vizume so poslali v ZDA, Avstralijo in Kanado, v ZDA so jim jih odobrili prvi in tako so pristali v Richmondu.

"Priseljenci so naredili Ameriko veliko"

Njegovo dobrodelnost je svetovni splet znova opazil te dni, uporabniki z navdušenjem delijo fotografijo obvestila. Nekateri poudarjajo, da je kljub nasilni retoriki, ki vlada tako v medijih kot na spletu, večina prebivalcev ZDA prijaznih in sočutnih, drugi poudarjajo, da jim je lahko gostinec iz BiH za vzor. "Priseljenci so naredili Ameriko veliko," je besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa parafrazirala ena od spletnih uporabnic.

Selimović sicer v trgovini, ki je del lokala, prodaja prehrambne izdelke s področja nekdanje Jugoslavije - med njimi tudi argeto in cockto, pašteto in pijačo slovenskih korenin.

Za brezplačne obroke prispevajo tudi gosti

V gostinskem delu pa ponuja tipične jedi svoje domovine, od čevapčičev do sarme, bureka in različnih pit, skuha tudi pravo bosansko kavo. Gostje so nad hrano, sodeč po odzivih na spletnih ocenjevalnih portalih Yelp in TripAdvisor, navdušeni, mnogi pa k računu primaknejo še kakšen desetak, da bi pokrili stroške katerega od obrokov, ki jih Selimović podari.

